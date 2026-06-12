Colombia

Alerta por correos fraudulentos con resultados falsos de pruebas médicas: “¡No los abra!"

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá se emitió un llamado a la ciudadanía a no interactuar con estos mensajes y tramitar una denuncia formal

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Así son los mensajes fraudulentos que llegan a los correos personales de las posibles víctimas - crédito @SeguridadBOG/X
Así son los mensajes fraudulentos que llegan a los correos personales de las posibles víctimas - crédito @SeguridadBOG/X

Las autoridades de Bogotá han detectado una nueva modalidad de estafa digital que utiliza falsos resultados de pruebas médicas para sustraer datos personales de los ciudadanos.

A través de las redes sociales, voceros oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad de Bogotá informaron que el mensaje fraudulento llega por correo electrónico y busca generar alarma al notificar al destinatario sobre supuestos exámenes médicos —incluso pruebas falsas de VIH— invitando a descargar y ejecutar un archivo adjunto.

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“Alerta de estafa! Están enviando estos mensajes a los correos con resultados de falsas pruebas médicas y así llevarlos a abrir un link y hurtar sus datos”, dice la alerta de la Secretaría de Seguridad.

Estos son los correos fraudulentos sobre pruebas médicas no solicitadas - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Estos son los correos fraudulentos sobre pruebas médicas no solicitadas - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Según alertaron fuentes de seguridad digital con una foto de ejemplo del mensaje que reciben las potenciales víctimas, el correo contiene instrucciones específicas: “Para una correcta visualización del documento, se recomienda abrirlo desde un computador de escritorio o portátil. Una vez descargado, pulse en ‘Ejecutar’ para acceder al contenido completo”.

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Los mensajes también ofrecen asistencia para agendar citas y orientación adicional, intentando dar legitimidad al engaño.

Las autoridades advirtieron que el objetivo de estos correos es inducir a los usuarios a instalar software malicioso en sus dispositivos, con el fin de hurtar información confidencial como contraseñas, datos bancarios y credenciales de acceso.

Por lo tanto, las autoridades recomendaron no abrir ningún enlace ni archivo adjunto, especialmente si la persona no se ha realizado pruebas médicas recientemente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los delincuentes cibernéticos también operan a través de correos electrónicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“¡No lo abra y más si usted no se ha hecho ese tipo de pruebas! Si tiene dudas llame a su EPS y reporte de inmediato al @CaiVirtual”, señalaron los voceros de la entidad distrital.

Ante cualquier sospecha, se aconseja comunicarse directamente con las autoridades como la Policía y reportar el caso al CAI Virtual. Los organismos de control reiteran que no se debe seguir ninguna instrucción ni brindar datos personales en respuesta a este tipo de mensajes.

Las denuncias en redes sociales deben estar respaldadas por una denuncia formal ante las autoridades: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Desde la misma entidad, sus voceros advirtieron que la publicación de videos y fotografías en redes sociales sobre cualquier delito no reemplaza la denuncia formal ante las autoridades.

En un comunicado emitido el 11 de junio de 2026, desde la entidad se comunicó que solo la denuncia activa la respuesta institucional y posibilita el avance de las investigaciones.

“En medio del crecimiento de las redes sociales y la búsqueda constante de visibilidad, cada vez es más común que los ciudadanos graben y publiquen hechos delictivos con la intención de que se vuelvan virales. Sin embargo, las autoridades advierten que esta práctica, aunque útil para evidenciar situaciones, no reemplaza el proceso formal”, dice el comunicado.

A pesar de que estos videos pueden generar impacto y viralidad, la Secretaría de Seguridad de Bogotá recalcó que la viralización no garantiza consecuencias legales para los responsables.

Las denuncias en redes sociales no reemplazan el proceso formal de denuncia ante las autoridades - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá
Las denuncias en redes sociales no reemplazan el proceso formal de denuncia ante las autoridades - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

Según los voceros de la entidad, la denuncia formal es el mecanismo que permite recopilar información, analizar pruebas y desarrollar investigaciones que pueden culminar en sanciones.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó: “Las redes ayudan a mostrar lo que ocurre, pero la denuncia es la que activa la acción de las autoridades. Denunciar permite que el caso entre a la ruta institucional y se aporten elementos clave para la investigación”. La intervención de los testigos y víctimas también es fundamental, ya que sus testimonios fortalecen los procesos y contribuyen a esclarecer los hechos.

El comunicado aclaró que todo ciudadano puede denunciar, incluso si no dispone de pruebas concretas, pues las autoridades se encargan de recolectarlas y darles el tratamiento adecuado. La participación activa permite capturar delincuentes o aportar a investigaciones en curso sobre otros delitos.

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