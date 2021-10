Los actores Fabián Ríos y Yuly Ferreira revelan detalles inéditos de su boda soñada

20 años tiene la relación conformada por los actores Fabián Ríos y Yuly Ferreira conformando así una de las familias más estables de la farándula colombiana junto con sus dos hijos, Lucía y David. El pasado 17 de septiembre, los artistas reforzaron su vínculo en medio de la alfombra roja de la entrega de los premios TV Latino. Allí, Fabián sorprendió a su esposa al entregarle un anillo de compromiso y pidiéndole nuevamente que se casen. Ella, cargada de emociones, dio el sí.

“Yo la verdad pensé que me estaba tomando del pelo porque él es muy bromista, siempre está tomando del pelo, siempre bromea; así que yo le dije que sí, pero cuando sacó el anillo pensé ‘¿es en serio?’ porque me tomó por sorpresas”, manifestó Ferreira en diálogo con La Red. Por otro lado, Ríos contó que aquel acto no estaba planeado, pues todo se le había ocurrido el día anterior y que, segundos antes de la improvisada proposición, le pidió a alguien cercano que grabara el momento con su teléfono celular.

¿La razón del nuevo matrimonio? Resulta que la primera vez que se casaron, lo hicieron sin muchos lujos; de hecho, el actor recuerda que ni siquiera había dinero para las argollas, como se lo relata al mismo magazín de entretenimiento.

“En ese momento -en los inicios de la relación- yo no pude regalarle un anillo de compromiso (…) hace 23 años mi esposa y yo apenas estábamos saliendo, nosotros apenas teníamos muchos sueños en la cabeza. Tomamos la decisión de casarnos pero en ese momento fue simplemente para estar juntos por el resto de la vida. No había lujos” confesó el actor; incluso reveló que los trajes que usaron para la escueta ceremonia fueron alquilados y que tampoco hubo luna de miel.

En contraste, y aprovechando el buen momento profesional y económico por el que pasan ambos, van a celebrar su segunda boda en cercanías al Rio Jordán, en Israel. Sobre esto, el actor expresó que espera una celebración por todo lo alto, cumpliendo los caprichos de su esposa. “Yo quiero que ella tenga lo que toda mujer anhela en su vida cuando se va a casar; que tenga el vestido que quiera y yo como hombre, quiero simplemente hacerla feliz a ella”. Además, reveló que los pajes de la boda serán sus dos hijos.

Finalmente, el actor que ha sido reconocido por sus papeles en producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’, envió una reflexión sobre el amor y el dinero, resaltando también que el amor de la vida llega solamente una vez.

“El amor es escaso, en cambio el dinero se puede conseguir trabajando. Si uno trabaja y sale adelante, consigue el dinero, pero la mujer de la vida a lo mejor no llega nunca”, manifestó el santandereano de 41 años.

Un repaso por las carreras de Fabián Ríos y Yuly Ferreira

Los primeros pinitos del nacido en Curití, y que le sirvieron para posicionarse incluso como uno de los ‘galanes’ de la televisión colombiana, los dio en ‘Padres e hijos’ y en otras telenovelas como ‘El auténtico Rodrigo Leal’, emitida en 2003. Su gran salto, y por el cual es muy reconocido en Latinoamérica, es por sus apariciones en ‘El final del paraíso’ (2019), ‘Sin tetas sí hay paraíso’ (2016) y ‘Sin senos sí hay paraíso’ (2008), encarnando a Albeiro Manrique, quien pasaría a llamarse Albeiro Marín.

Por otro lado, su esposa ha estado en famosas producciones como ‘Mesa para tres’ (2004); ‘La saga: negocio de familia’ (2005); ‘El último matrimonio feliz’ (2008) y ‘Las muñecas de la mafia’ (desde 2010 hasta 2019), entre otras.

