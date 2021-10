Jorge Rausch, de MasterChef, expresa su cariño a su colega Christopher Carpentier: “es mi hermano y amigo”

MasterChef Celebrity Colombia

Ya son cinco los concursantes que quedan en el popular y polémico programa de cocina MasterChef Celebrity. Con la salida de Diego Camargo, el pasado 17 de octubre, quedaron definidos los nombres de los mejores cocineros de esta nueva versión del formato que, en años anteriores, ha tenido como ganadores a la cantante Adriana Lucía y al comediante Piter Albeiro. Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría, los jurados de esta edición, ya se han venido despidiendo de las cocinas y, en horas recientes, Rausch expresó el amor que siente por su colega chileno, Carpentier.

En una dinámica de preguntas y respuestas, el chef bogotano respondió las mejores 20 preguntas que le hicieron sus seguidores. “¿Cómo te la llevas con Chris?”, preguntó uno de los internautas a lo que Rausch respondió que el cocinero chileno no solo era su amigo y colega, por el contrario, lo considera como su hermano. “Además de ser mi hermano, mi amigo es un gran artista. Es un put*s. Mucho de lo que sé de la televisión se lo he aprendido a él. Es la verdad”, comentó el chef dueño del restaurante Criterión. Jorge, al lado del mensaje, compartió una imagen en donde se le ve abrazado a Christopher mientras le da un beso en la cabeza.

Jorge, en sus redes sociales, se ha visto cada vez más conmovido con la salida de cada uno de los participantes que ha tenido que abandonar la competencia por errores en sus preparaciones. La cocción de un hígado en su punto dejó a la reina de la tecnocarrilera, Marbelle, fuera de la competencia, y el punto de sal le impidió a Diego Camargo llegar al top cinco de los mejores cocineros. Los jurados, en cada ocasión, deben afilar más sus paladares para identificar el más mínimo error, pues, tal y como ellos mismos lo han dicho, con el avance que han tenido las celebridades en cuanto a su nivel de cocina, se hace más difícil el momento de la deliberación.

“Diego Camargo querido, que placer enorme haber compartido esta aventura contigo. Que la vida nos siga juntando. Eres un tipo fantástico, genuino, divertido y muy bueno. Muy buena papa, esto no se consigue en el mundo tan fácilmente. Mi admiración para ti”, escribió el cocinero tras la salida del comediante.

“Mi chef, mi adorado Jorge Rausch, sabes cuanto me has inspirado y me seguirás inspirando. Y por supuesto la vida nos va a mantener cerca. Sumercé me dijo que teníamos una responsabilidad con la gastronomía, y voy a cumplirla. Un abrazo enorme mi chef”, le contestó Camargo en la publicación que hizo Rausch en la que se le ve a los dos compartiendo en la competencia.

Liss Pereira, Gregorio Pernía, Frank Martínez, Carla Giraldo, y Viña Machado son los cinco cocineros que se enfrentarán por llevarse el título de MasterChef Celebrity. El pasado sábado, Frank y Gregorio se salvaron y subieron directo al balcón con su preparación, y el domingo, los concursantes restantes, incluyendo a Diego, se enfrentaron al reto de eliminación. Viña y Carla tuvieron las mejores recetas, mientras que Liss y Diego tuvieron fallas en la ejecución de sus platos. El punto de sal del atún de Diego Camargo no convenció a los jueces, lo que hizo que fuera eliminado y que Liss subiera al balcón.

“¡Gracias por tanto chicos! Por el amor, por la enseñanza y por haber hecho de esta experiencia una de las más felices de mi vida. Vine a cocinar, a divertirme. No vine a pelear con nadie, sino a enamorarme de la cocina. Ganen con la cocina que les conozco. Los amo ‘Masterchef’”, dijo el comediante en su cuenta de Twitter.





