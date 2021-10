Nairo Quintana recordó sus inicios en el ciclismo: “tenía la obligación de ganar para regresar a casa en autobús”. Foto: cortesía Arkéa Samsic

El ciclista colombiano Nairo Quintana se encuentra en México promocionando lo que será su evento Gran Fondo 2022 en ese país, pues según han comentado medios locales, solamente falta definir los cuatro lugares que acogerán los 600 kilómetros de recorrido que tendrá en total la competencia.

“Vemos que tienen la capacidad de hacer eventos grandes como la Bici Expo, así que son grandes aliados para nosotros y una seguridad para todos los que quieran rodar a lado de nosotros. Es confirmado que Nairo Quintana y su Gran Fondo rueda con la gente. (...) Es un evento de desarrollo económico-turístico para el país en el que lo vayamos a desarrollar, debemos tener en cuenta todo el sector”, dijo el pedalista sudamericano en el lanzamiento.

Sin embargo, el corredor del Arkéa Samsic ha aprovechado para dialogar sobre su vida profesional como también sobre la reciente temporada que culminó hace pocos días. Ahora, mirando hacia el 2022, el boyacense quiere seguir estando en la élite mundial como un digno representante de Colombia, y para esto apunta al Tour de Francia, única grande que le falta por ganar.

“No han sido momentos fáciles para todo el mundo en general y para mí también, pero soy de los que nunca se quedan en sillón tirados viendo pasar los días o una serie de televisión, hago muchas cosas durante mi vida”, mencionó.

No obstante, uno de los momentos más especiales se dio cuando en medio de una charla con la periodista Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como ‘Goga’, el ciclista contó sus experiencias sobre sus primeras carreras en Colombia, ya que recordó que todas las competencias a las que asistía las veía con cierta obligación de victoria, pues del resultado dependía la forma en la que tendría que regresar a cada después de las exigentes pruebas.

De hecho, uno de los máximos ídolos del ciclismo colombiano en la historia ha confesado en varias oportunidades las difíciles situaciones económicas que padecía su familia, motivo por el cual a sus 15 años empezó a competir con su primera bicicleta.

“Al final del año, cuando tenía 15 años, es cuando empiezo ir a las carreras” contó en primer lugar el colombiano en medio de la BiciExpo México 2021.

“Era complicado porque no tenía coche propio, así que nos tocaba en autobús y muchas veces llegar en bicicleta a las carreras. Entonces casi que tenía la obligación de ganar para regresar a casa en autobús y si no, me tacaba en bicicleta”, mencionó el ‘escarabajo’, dejando en claro la exigencia que tenía a la hora de competir.

Esto por supuesto permitió ver el gran nivel que tenía desde pequeño, pues no tardó mucho tiempo en demostrar que sus piernas estaban hechas para subir las montañas más complicadas del ciclismo y así lo ha dejado ver en las carreras donde ha participado. Sin duda alguna el de Cómbita es considerado como uno de los mejores escaladores del mundo.

De igual manera, Nairo Quintana recordó sus primeras victorias en territorio europeo y comentó que el ambiente no era nada fácil. Recordemos que su camino empezó a abrirse en el Tour de l’Avenir del 2010, carrera en la que tuvo ‘indignación’ y “peleas” cuando empezó a ganar.

Y es que Nairo tenía 20 años cuando fue al Tour de l’Avenir con Hugo Salazar, Camilo Suárez, Darwin Atapuma y Jarlinson Pantano. En ese momento Colombia no era de los mejores del mundo y nadie imaginaba que se fuera a obtener un gran resultado, sin embargo, desde allí se empezó a abrir la puesta a la actual generación del ciclismo colombiano, quizá una de las mejores de la historia.

“Esa generación ha estado punteando las mejores carreras del mundo en los últimos 10 años, en ese momento no lo sabíamos. Siempre dábamos lo mejor con puños y peleas con los grandes, con los rubios, pues “a puño” nos tocaba. No era normal que llegáramos allá y empezáramos a ganarles y de hecho les ganamos el Tour de l’Avenir”, afirmó Nairo inicialmente.

Añadió: “Fue tanta la indignación de la gente, que muchos que estaban en el público no quisieron ni siquiera asistir a la premiación. Ganamos el Tour de l’Avenir, pero no había nadie ahí. Pero ya luego, cuando se empieza a propagar la noticia y decían que las estadísticas de este Tour de l’Avenir tenía proyección que los 10 hombres que habían quedado de primeros, seguían dando la guerra en las carreras más importantes del mundo y sobre todo en el Tour de Francia. No sabía si en mi caso sería así, así que pensé en hacer un año más en Colombia y ver si habría ofertas en el extranjero. Efectivamente me empezaron a llegar ofertas y llego a un acuerdo con el Movistar Team de España, donde empieza a trabajar para Alejandro Valverde en mis primeras carreras”, recordó el pedalista.

Ahora Nairo enfocará su preparación para poder disputar el Tour de Francia, carrera por etapas más importante del mundo, la cual es su más grande anhelo desde hace varios años.

