El actor Biassini Segura relató el calvario que vivió cuando su EPS se negó a autorizar un procedimiento

El pasado 22 de julio, las redes sociales se estremecieron con una grave denuncia que hicieron varios de los colegas amigos del actor Biassini Segura en la que hacían un llamado de atención a la EPS a la que se encuentra afiliado el artista. Recientemente, el actor que ha participado en producciones como ‘Rosario Tijeras’ y ‘Siempre Bruja’ para Netflix, concedió una entrevista al programa ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1 en la que contó lo sucedido en aquel entonces.

En ese momento, a la tendencia de mensajes se unieron además de Julio César Herrera, los actores Andrés Parra; Lina Tejeiro; Juan Pablo Llano; Mabel Moreno; Marcela Bejumea; Majida Issa; Cristian Tappan; Carolina Cuervo; Marelo Cezán; Jacques Toukhmanian; Marcela Carvajal; Ramiro Meneses y los comediantes Antonio Sanint y Diego Mateus.

Asimismo, voceros de ‘Armonika’, empresa de representación artística y productora de eventos y contenido, que a través de sus redes sociales enviaron un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que ayudaron a compartir los mensajes de solicitud a la EPS con la etiqueta “#CoomevaRespondaYa”, y manifestaron que desean que todos los ciudadanos tengan atención digna siempre y cuando lo necesiten.

“Fue una eventualidad de la vida que a cualquiera nos puede pasar, básicamente fueron unos cálculos renales que se fueron enredando con el pasar del tiempo, entonces, la urgencia cada vez se volvía más urgente”, con estas palabras, el actor describió lo ocurrido con su salud en ese momento.

Por otra parte, el actor afirmó que muchas personas estuvieron pendientes de su salud, así como colegas con los que ha participado en diferentes producciones, y fue entrevistado por muchos medios de comunicación para saber lo que estaba ocurriendo y el por qué la EPS para no autorizaba el procedimiento requerido.

“Fue un momento loco de mi vida, muy raro y esa era la pregunta que yo me hacía constantemente, por qué no aprueban algo que con esta era digital es tan fácil de aprobar, solamente es ‘Sí, enter’, ¿Qué había un traslado?, yo necesitaba un traslado de lugar porque en el lugar donde estaba no tenían los elementos necesarios para la intervención que me iban a hacer”, relató para el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’.

Asimismo, el actor aseguró que en estos momentos se encuentra muy bien gracias a la oportuna intervención y aseguró que fue un proceso de recuperación muy rápido y no necesitó mayor tiempo de de reposo, pues a los pocos días salió a un viaje. También contó cómo es su vida en familia.

“Yo soy 80 % padre y esposo y 20 % todo lo demás, porque siempre quise ser padre, siempre, desde muy joven me nació ese sentimiento, entonces cuando estoy ya con ellos y tengo la oportunidad de hacerlo me gusta mucho compartir con mi familia”, concluyó para el programa de entretenimiento de Canal 1.

Un poco de la carrera de Biassini Segura

Graduado de la Escuela Superior de Artes en 2006, Biassini Segura inició su carrera actoral en la década de los 2000 haciendo algunos cameos en reconocidas producciones de la televisión colombiana. Desde 2010 se registraron sus primeras apariciones en seriados como ‘Popland’, ‘El Chapo’, ‘La Nocturna’, ‘Manual para ser feliz’, entre otras.

En 2020, tuvo participación en la serie ‘Chichipatos’ junto a Lina Tejeiro. Asimismo, durante la pandemia incursionó en la plataforma Tik Tok e Instagram Reels junto a su colega Jacques Toukhmanian lo que ha generado gran recordación entre sus seguidores en las redes sociales.

