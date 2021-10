‘La Voz Senior’: experiencia, talento y mucho corazón lucharon en los ‘knockouts’

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo

En la noche de este viernes los televidentes pudieron observar un nuevo ‘round’ en los knockouts de ‘La Voz Senior’ con la presentación del mexicano Jesús Navarro junto a Andy Rivera con la canción ‘Perfecta’, que en su versión original es interpretada por la agrupación Reik en colaboración con el paisa Maluma. Al final, el intérprete de ‘Fuego’ expresó como se sintió acompañando a Navarro en el escenario y envió un mensaje a los entrenadores:

“La verdad en mi familia amamos todos los ritmos, el bolero, los tangos y sobre todo la ranchera, mi papá hace música popular. Yo sufro por ustedes, de verdad hay que tener una dosis de corazón y de conciencia para tomar la decisión correcta, pero ustedes son los correctos, lo hacen increíble, los admiro un montón y esto se pone mejor”, indicó Andy Rivera.

Terminada la presentación de los dos artistas, el primer turno de la noche fue para Jesús Navarro, quien enfrentó a dos de sus pupilos que momentos antes de entrar a escena, recordaron su paso por la música. Edgardo Torres con el tema ‘Presumida’ y Manuel José Quintero con la canción ‘A mis amigos’, cada uno con 71 años, rememoraron sus pasos por la música cuando eran jóvenes y pertenecieron a agrupaciones musicales que marcaron parte de la industria en Colombia.

“Lo que si sé es que es un gran competidor, va a ser una pelea muy difícil, pero tengo que luchar con todas mis fuerzas”, indicó Edgardo Torres momentos previos a salir a competir.

“Esperamos que sea una buena contienda y que haya un knockout de parte mía”, señaló Manuel José Quintero a pocos instantes de hacer su presentación.

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo

El tiempo de decidir llegó y Jesús Navarro se quedó con la voz que por ‘knockout’ se llevó todos los halagos de la noche y esa fue la de Manuel José Quintero.

El siguiente turno de la noche fue para el entrenador bogotano Andrés Cepeda, que enfrentó en el escenario a las voces de Haydee Barros de 74 años, quien interpretó la canción “No puedo quitar los ojos de ti”, éxito de Alba Molina y a Aurorita Peña, de 77 años, que en esta oportunidad cantó el tema “Se me olvidó otra vez” de Vicente Fernández.

Al final de la presentación, Cepeda dio su opinión. “Ustedes saben el aprecio que tengo por las dos, Aurorita sabe la identificación que tengo con ella y me emociona ver cómo creciste tu voz y tu presencia escénica en este tiempo que ha pasado, hoy llegaste al escenario con un poder y una seguridad que no había visto en tu audición ni en las batallas anteriores y esto que hiciste hoy me habla que sigues creciendo, que sigues en un camino que todavía continúa y eso me emociona profundamente”.

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo

Y agregó para Haydee: “Hiciste una cosa que me encantó y fue que te saliste un poco de la zona de confort, del tropical, de la salsa, de la cumbia y el porro y te metiste con un repertorio americano que además te quedó mejor que el peinado y el maquillaje”.

El bogotano decidió que la voz que ganaba por ‘knockout’ esta noche fuera la de Haydee Barros.

Por último y no menos importante, la presentación del equipo de Natalia Jiménez cerró una noche llena de talento y experiencia en el escenario. Alfredo Rafael interpretó la canción ‘El Reloj’, reconocida en la voz de Luis Miguel y Gabino Pampini llegó con el tema ‘A nuestro modo’, de Eduardo Justavino.

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo

“Si me preguntan como me siento, me siento como un adolescente porque ustedes dos me hacen recordar mi primera juventud. Don Alfredo me hace recordar a un tío materno que quise mucho que cantaba y me recuerda mucho su manera de cantar. Y Don Gabino, este cachaquito aprendió a bailar salsa con su música, entonces me siento de 14 o 15 años otra vez”, mencionó Andrés Cepeda al finalizar la presentación de los concursantes.

Por ‘knockout’, Natalia Jiménez decidió continuar con la voz de Alfredo Rafael.

