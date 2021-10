Vuelven a subir los casos de covid-19 en Colombia: este 15 de octubre se reportan 1.646 contagios

Fotografía de archivo de inmigrantes venezolanas mientras hacen fila para ser vacunadas contra la covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó este viernes 15 de octubre, 1.646 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 45.480 pruebas de las cuales 23.796 son PCR y 21.684 de antígenos.

El informe también señala que 37 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 126.796 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.978.689 contagiados, de los cuales 13.574 son casos activos y 4.822.045 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Antioquia lidera con 272 contagiados, seguido de Barranquilla con 230 y en tercer lugar Valle con 228.

Hay 429 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 p. m. del 13 de octubre ya se habían aplicado en Colombia un total de 43.881.718 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 15.580.837 personas, mientras que 3.618.867 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 55.777 terceras inyecciones, a manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó una baja leve en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 273.573 dosis, de las cuales 138.855 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 48.810 fueron monodosis.

Aplicación de pruebas es una estrategia de salud pública: Fernández

Desde la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social se exhortó a las EPS de todo el país a la aplicación oportuna de pruebas de covid-19, pese a la baja positividad que se registra a nivel nacional, ya que se cuenta con la capacidad instalada suficiente para ampliar el número de diagnósticos y, así, tener mayor certeza de la situación epidemiológica real frente al virus y sus variantes.

Julián Fernández, director del área, enfatizó en que, “la gestión que estamos realizando todavía puede y debe ser mejor; debemos incrementar la aplicación de pruebas al máximo de las capacidades del país. Se está haciendo un esfuerzo de búsqueda basado en nexo epidemiológico y eso es algo que debemos seguir impulsando, no bajar las pruebas y recordar que las pruebas más que estrategias clínicas per se, son estrategias de salud pública. No te testeas en este momento solo para ti, sino para los otros”.

El rastreo de casos con nexo epidemiológico se encuentra en un 35 %. Uno de cada tres casos positivos que se detectan hoy, hace parte de una cadena de contagio.

Por eso, aunque el volumen de pruebas oscila entre las 40 mil y 50 mil diarias, desde la cartera de Salud se insta a aumentar estas cifras, especialmente en población de riesgo. “No somos los que menos pruebas hacen en la región de las Américas, pero podemos mejorar”, señaló Fernández.

Además, volvió a llamar la atención por los resultados del análisis semanal de contactos estrechos que hace el Centro de Contacto Nacional de Rastreo, que, para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, de 8.297 personas contactadas por el Centro y remitidas a las aseguradoras y entes territoriales, solo a 2.282 (28 %) se les gestionó la toma de prueba oportuna.

Situación epidemiológica

El director de Epidemiología y Demografía aseguró que la curva de casos confirmados se mantiene estable, con baja velocidad de transmisión. De igual manera sucede con la reducción del número de muertes en general, en todas las edades.

Sin embargo, el funcionario advirtió que hubo un ligero incremento en el número de muertes en mayores de 70, por lo cual resaltó la importancia de la vacunación con esquemas completos de esta población, así como la de mayores de 50 años y mujeres gestantes, “que es una doble vida que estamos perdiendo o poniendo en riesgo y tiene cifras superiores de mortalidad materna”, para quienes no existen barreras administrativas.

”Hoy en día no solamente hay menos muertes por covid-19, sino la probabilidad de morir dado que se está infectado es menor y esto muestra, no solo la efectividad de las vacunas, sino la efectividad del Plan dadas las coberturas. La letalidad en mayores de 80 años es la que más cae, porque es donde se tienen mayores coberturas, pero seguramente estos efectos también se van a observar en los más jóvenes”, aseguró.

Las vacunas tienen dos caminos para reducir la mortalidad: con la reducción del contagio, que tiene una efectividad variable, y a través de la reducción de la probabilidad de complicarse y morir dado que se está infectado. “Según datos de letalidad del Sistema Nacional de Vigilancia, la cobertura de vacunación que se ha logrado con enfoque de riesgo ha salvado vidas”, agregó.

En cuanto al perfil de ocupación UCI, en gran parte es por eventos no covid. Por cada persona sospechosa o confirmada con covid-19, hay 7 no covid; incluso en algunos territorios hay una relación 1-10.Julián Fernández concluyó al reforzar el mensaje de la relevancia que tiene la vacunación de población migrante irregular para la reducción del contagio.

