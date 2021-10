Ya hay fecha y hora definida para el debut de James Rodríguez en el fútbol catarí

Por cuenta de las lesiones y molestias físicas, el volante colombiano James Rodríguez aún no ha podido debutar oficialmente con su nuevo club, el Al Rayyan de Catar.

Si bien su oficialización como incorporación del club catarí se dio el 22 de septiembre, en cinco fechas disputadas de la temporada 2021/22 de la Stars League, Rodríguez no ha podido sumar minutos en el plantel dirigido por Laurent Blanc en el torneo doméstico ni en la fase de grupos de la Star Cup.

Sin embargo, en conferencia de prensa el entrenador francés informó que tras recuperarse de los problemas físicos, que lo tuvieron 20 días sin jugar, James podrá hacer su debut este domingo 17 de octubre, cuando su equipo visite en Doha al Al Duhail por la sexta fecha de la liga. Así lo dio a conocer el exfutbolista galo:

James tenía un leve problema muscular y no estaba listo para jugar, y ahora está mucho mejor, está entrenando con normalidad, estoy contento con el trabajo que está haciendo. James trabajó mucho la semana pasada, lo veremos en el partido de Al Duhail, es una buena noticia para él, Al Rayyan y para mí, porque es un gran jugador. Creo que es una buena noticia para todos los que aman el fútbol

El partido, dispuesto para jugarse a las 12:10 p. m. hora colombiana, será la oportunidad para que el cucuteño retome minutos de competencia, considerando que este ha sido el factor que lo ha alejado de la selección Colombia y de la regularidad deportiva que tenía en Inglaterra cuando hizo parte del Everton FC.

Justamente, el último partido oficial disputado por Rodríguez Rubio fue hace más de dos meses, exactamente el 7 de agosto en un amistoso de pretemporada contra Manchester United, que el equipo Toffee perdió 4-0.

Tras casi un mes de adaptación al calor de oriente medio y la cultura deportiva del equipo, por fin retomará minutos pensando en la posibilidad de ser llamado por Reinaldo Rueda al seleccionado nacional pensando en los duelos de noviembre contra Brasil y Paraguay, tal como le sucedió al antioqueño Juan Fernando Quintero, actual ‘10′ de La Tricolor, que milita en el fútbol chino con el Shenzen FC.

A sus 30 años, James anunció su llegada al equipo catarí con emoción y optimismo reconociendo que debía estar en óptima forma física y deportiva para debutar. Estas fueron sus palabras el 23 de septiembre tras llegar procedente de Liverpool:

Hace muchos días que no he entrenado, quisiera ponerme un par de días bien y entrenarme bien para poder jugar bien. Si uno no está al 100 % sea en esta liga o en otra liga es duro. Quisiera unos días para poderme entrenar bien si el técnico quiere