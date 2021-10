Jaime Echenique, cada vez más cerca de quedarse en el primer equipo de los Washington Wizards de la NBA

En la tarde de este miércoles 13 de octubre, la franquicia de la National Basketball Association (NBA) de los Washington Wizards, anunció que se deshizo de dos basquetbolistas de su plantel para quedar con un total de 18 jugadores, de cara al arranque de la temporada regular del baloncesto estadounidense el próximo miércoles 20 de octubre contra Toronto Raptors en Canadá.

Pues bien, esta noticia llena de expectativa al pivote o centro barranquillero, Jaime Echenique, quien a sus 24 años podría convertirse en el primer colombiano en debutar como profesional en la historia de la NBA.

Echenique ha sido tenido en cuenta por el técnico Wes Unseld para dos juegos de pretemporada contra Houston Rockets y New York Knicks en los que reportó 4 puntos y dos rebotes los días 5 y 9 de octubre, respectivamente.

El equipo de baloncesto del Distrito de Columbia anunció este 13 de octubre la desvinculación del plantel de Jay Huff y Jordan Schakel, con lo que Echenique sigue en los planes para que en siete días esté presente en el Scotiabank Arena de Toronto. Así lo dio a conocer la franquicia de la capital estadounidense desde su cuenta de Twitter:

Proveniente del San Sebastián Gipuzkoa Basket Club en España, el colombiano se ha mostrado seguro de lo que quiere al arribar a las grandes ligas en Estados Unidos. Poco le preocupa ser el primer colombiano en jugar un partido de NBA, y dice que aunque le costó regresar y comprender las instrucciones rápidas en inglés de sus compañeros, está pendiente de adaptarse para leer y entender el juego de sus compañeros Kyle Kuzma, Bradley Beal.

En conferencia de prensa a principios de mes reconoció que la ayuda de los jugadores Daniel Gafford y Davis Bertans ha sido indispensble para acoplarse al plantel y a la liga:

Cada vez que tengo preguntas, los veteranos me han ayudado para afrontar ciertas situaciones... Estoy disfrutando esto al máximo, esto es una experiencia que gracias a Dios vino en un momento en mi vida donde no me la esperaba. Le agradezco a Dios y a mi familia por estar apoyándome en cada momento. A seguir trabajando duro, es lo primordial en estos momentos

Echenique llegó a Dallas, Texas, en 2016 con poco dinero y sin hablar mucho inglés. Sin embargo su estilo de juego impresionó a su primer entrenador, lo que le valió para obtener una beca del Trinity Valley Community College.

En 2018 el barranquillero logró acceder a la Universidad de Wichita State en Kansas, donde se graduó de sociología y psicología, formando parte también del equipo de Wichita State Shockers en la NCCA durante dos temporadas.

En su última temporada disputó 27 partidos promediando 11.3 puntos y 7 rebotes en 23.4 minutos por encuentro. Después de llegar del País Vasco en España, el 23 de agosto de 2021 Echenique firmó un contrato Exhibit 10, o Anexo 10, que es básicamente una invitación a un campo de entrenamiento con la flexibilidad para convertir el contrato en un trato de dos vías antes del inicio de la temporada si la franquicia así lo desea.

De no salir de Washington Wizards, el colombiano podrá refrendar su contrato mostrando su rendimiento hasta el 10 de enero de 2022. Aunque reconoce que le costó retornar a Estados Unidos, está motivado para afrontar el reto de destacar con los hechiceros.

A veces me toma un poquito más entender las cosas, porque obviamente yo duré cinco años en Estados Unidos, ya me había acostumbrado al idioma y la cultura. Luego voy a España y es completamente español y ahora que regreso me cuesta un poquito, no mucho, pero sólamente es que a veces las jugadas son muy largas o me tratan de explicar los esquemas de juego y todo es muy rápido. Somos profesionales y me toma un poco, pero desde el college siempre he aprendido a sacar lo mejor de cada situación