La Dian tiene embargado al Deportivo Pasto por 7.000 millones de pesos: Acolfutpro

El equipo nariñense de fútbol, Deportivo Pasto, atraviesa una de las más difíciles crisis económicas y administrativas de su historia.

Tras hacerse público un comunicado este miércoles 13 de octubre donde los futbolistas del conjunto volcánico denuncian incumplimientos en pagos laborales con los salarios adeudados de julio, agosto y septiembre, así como de sus respectivos pagos a seguridad social integral de un año; Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se pronunció para aclarar el panorama que incluso tiene al equipo pastuso en una encrucijada financiera con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En entrevista concedida al programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, González Puche, se refirió al origen de la problemática que tiene compitiendo en condiciones injustas al club de Nariño. Estas fueron las irregularidades administrativas que el directivo de Acolfutpro dio a conocer para entender el problema que tiene protestando a los futbolistas y demás empleados del equipo de fútbol:

No son gratas las noticias desde Pasto, es una situación que se ha presentado todo el año. El equipo está embargado por la Dian por 7.000 millones de pesos y por eso tiene bloqueadas todas las cuentas; las trasferencias de los derechos de transmisión de Dimayor y pues esta situación calamitosa ha impedido que pueda operar normalmente, afectando gravemente a los futbolistas porque ya tiene un antecedente gravísimo con Diego Cortés, que era un lateral izquierdo que en su día de descanso tuvo un accidente, quedó parapléjico y no tenía seguridad social, jugando para el Deportivo Pasto que no la pagaba en 2006