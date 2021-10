La familia de Egan Bernal está de luto: el ciclista denunció que su perro murió por envenenamiento

Para un ciclista de la talla de Egan Bernal no todo es color rosa y la noticia que brindó este 13 de octubre, es muestra de ello. En redes sociales, el zipaquereño comentó que Yako, una mascota de la familia, murió por envenenamiento.

El ganador del Giro de Italia 2021 compartió algunas fotos en Instagram en las que se ve a su mamá, novia y hermano acompañadas del perro, quien abandonó este mundo el pasado 12 de octubre junto con otra canina llamada Zorra. El más triste con la noticia es Ronald, el hermano del pedalista quien fue el que tomó la decisión inicial de adoptar a Yako.

“Ayer en la tarde nuestro Yako murió envenenado junto con otra perrita (Zorra) en brazos de mi hermano y con la impotencia de no poder hacer nada, pues ya era demasiado tarde. Era un ser importante para nosotros y no es justo... De verdad que no es justo, que haya gente que sea capaz de envenenar a un animalito y hacerlo sufrir de tal manera”, comentó Bernal.