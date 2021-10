Autoridades en Barranquilla advierten consecuencias para quienes no usen el tapabocas en el estadio

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Brazil - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - October 10, 2021 Colombia players line up before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

Mientras la Selección Colombia sigue entrenando para enfrentarse contra Ecuador el próximo 12 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, las autoridades locales siguen ajustando los protocolos para que las personas ingresen al lugar. Hay una especial preocupación por hacer cumplir las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso correcto de tapabocas.

Desde la Alcaldía de Barranquilla se envió una orden estricta para que se haga cumplir la medida al interior del estadio. Se indicó que de no acatarse interpondrán multas e implementarán limitaciones en los servicios ofrecidos en el Metropolitano.

“Queremos recordarle a todos los colombianos, que asistan al estadio, que utilicen el tapabocas, para que no nos obliguen a evitar la venta de alimentos en las gradas. Por ahora no es el momento de evitar el uso del tapabocas cuando estemos en espacio público. Lo que le pedimos a los barranquilleros y colombianos que nos visitan es que gocen: pero que vean ese espacio, como un privilegio.”, dijo Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.

Se señaló que de tener que limitar la venta al interior del estadio, los más afectados serían los vendedores y dueños de cafeterías que llevan más de un año sin poder ganarse la vida dignamente por la pandemia del covid-19. Ahora que se volvieron a abrir las puertas del metropolitano se espera que esta población pueda nivelarse económicamente.

Es de mencionar que además del tapabocas, para ingresar al estadio también se debe cumplir con la desinfección de manos y tener aplicada al menos una dosis de alguna de las vacunas anticovid. Las boletas solo se validaran de forma digital.

Esta instrucción para cumplir de forma estricta las medidas de bioseguridad tiene que ver con que el partido pasado realizado en Barranquilla, en el que Colombia se enfrentó a Brasil, se observó que no todos los espectadores estaban usando el tapabocas. La orden estaba vigente, pero parece que la revisión de la medida se quedó de puertas para afuera, pues no fueron pocos los tuiteros que insistieron en que en las tribunas, antes y durante el encuentro no se respetó lo indicado.

“Vee en Barranquilla no hay covid? Ni he visto un alma con tapabocas”, dijo al respecto la usuaria Yoha Guerra. Se sumó Juan Mosquera, quien comentó que “Él estadio lleno. ¿Tapabocas en la tribuna? Ehhh, bueh…”. Este último señaló otra de las inconformidades vistas en redes sociales: el aforo prácticamente completo del Metropolitano. “¿Y el aforo de los teatros, que además cumplen protocolos, qué? Bien, gracias, ahí vamos viendo”, dijo.

La misma observación se leyó en las cuentas de presentadora Mónica Rodríguez, que cuestionó “Yo acá viendo el estadio lleno y me pregunto por qué aún los teatros y espectáculos culturales deben tener aforo limitado. No los ayudan y tampoco los dejan avanzar”; y del consejero municipal de Cultura de Cali, Jhon Jairo Caicedo, que observó que “El Metropolitano de Barranquilla totalmente lleno pero los colegios públicos prácticamente vacíos y en virtualidad, tenemos que dejar de tolerarle esto a Fecode y al MinEducación irresponsables con la Educación de los niños”.

La Alcaldía de Barranquilla ya había aprobado, desde el 21 de septiembre, una concurrencia del 75 % de la capacidad del estadio para los encuentros de Colombia contra Brasil y Ecuador. Teniendo en cuenta que el aforo es de 46.692 personas, se esperaba el ingreso de unas 35.019 personas.

Incluso, se está considerando aumentar este porcentaje. De hacerlo, quienes ingresen al estadio deben tener el esquema de vacunación anticovid completo.

“Para el próximo partido de la selección Colombia, en el que se considera aumentar el aforo, el de noviembre, vamos a exigir dos dosis, es decir la vacunación completa”, dijo Pumarejo.

