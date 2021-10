Adriana Lucía y Santiago Alarcón protestan ante la directora de Fenalco, quien los llamó promotores del socialismo

Adriana Lucía, María José Bernal y Santiago Alarcón. Fotos: Colprensa

Cuando el fragor del Paro Nacional en Colombia continuaba vivo, se desató una discusión en redes sociales entre la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, la cantante Adriana Lucía y el actor Santiago Alarcón. La jefe del gremio empresarial acusó a los dos artistas de promover el socialismo en Colombia por su apoyo a los manifestantes que para entonces permanecían en las calles. Una polémica que revivieron en la noche de este 12 de octubre.

Todo inició el 17 de junio, cuando Santiago Alarcón publicó una fotografía de Times Square en la que la cantante colombiana Adriana Lucía aparecía como imagen de uno de los anuncios más destacados de ese lugar en Nueva York.

La imagen de la cordobesa fue proyectada porque Lucía hace parte de la lista Equal Colombia de la plataforma de streaming que fomenta la igualdad de género en la música. Justo cuando ella se había convertido en una de las voces artísticas más involucradas en denunciar los abusos de la fuerza pública en medio de las manifestaciones.

Uno de los comentarios que surgió de la imagen, fue de la directora antioqueña de Fenalco, María José Bernal, quien señaló a través de Twitter: “Alaban el capitalismo afuera, pero aquí defienden el socialismo. Esas contradicciones de la gente…”.

Alarcón decidió responderle para preguntar la razón del señalamiento, esperando una respuesta que no se produjo. “¿Oíste María José, contáme de cual socialismo estás hablando? Estaré muy atento a tu respuesta”, sostuvo el actor.

Tras casi cuatro meses de esa polémica, la cantante revivió la discusión para reclamar la respuesta. Adriana Lucía cuestionó a través de Twitter por qué era calificada como comunista, ‘castrochavista’, anticapitalista cuando, aseguró, nunca ha hablado de esas doctrinas y mucho menos las ha promovido.

Posteriormente escribió: “Cuando salió mi foto de la portada de @SpotifyColombia en “time square”, una muchacha le escribió a @Santialarconu que si nosotros sabíamos que esa era “el centro del capitalismo” contrario al “comunismo que promovíamos”. Santi le preguntó un ¿Dónde lo promovíamos? Jamás contestó”.

Bernal, al ser citada por Alarcón en ese mensaje, decidió proponer una conversación con los artistas que señaló de defender el socialismo, a través de un comentario a la publicación que realizó Lucía en sus redes sociales, con el fin de hablar sobre esos sistemas y doctrinas económicas, incluso en la misma sede de Fenalco.

“Hola @AdrianaLucia y @Santialarconu Nos encantaría compartir un café con ustedes y tenerlos en @Fenalco_Ant para conversar sobre capitalismo y los ideales que defendemos que, claramente, son contrarios al comunismo. Saludos!”, escribió la jefe del gremio empresarial.

Alarcón aseguró que estaría dispuesto a tomarse el café, siempre y cuando Bernal le responda la pregunta que le hizo cuatro meses antes: “¿Dígame dónde me ha visto o me ha oído defendiendo al socialismo?”, porque había afirmado que él lo promovía.

Adriana Lucía, por su parte, rechazó de tajo la invitación y contrarió la respuesta de Santiago Alarcón. Le dijo que la propuesta de tomar café era para hablar de capitalismo y explicarles a ellos dos el comunismo que supuestamente promovían.

“A mí no me encantaría tomar café con una persona que inventa cosas de mí y mis amigos. Además he sido muchas veces invitada por FENALCO (y hasta condecorada) y jamás ha sido a tomar café y hablar de “capitalismo”. ¡Tanta gente con quien sí quisiera tomar café! ¿Quién se apunta?”, escribió Lucía.

La polémica de los artistas se detuvo allí y ninguno volvió a comentar públicamente las solicitudes que cada uno hizo a través de las redes. Expresar públicamente sus posiciones políticas y la defensa de los manifestantes en medio del paro les ha costado numerosos insultos a Lucía y Alarcón en los últimos meses.

