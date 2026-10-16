Colombia

Porvenir anunció cambios en el pago de las mesadas pensionales desde diciembre de 2026: así quedarán los pagos de las pensiones

La administradora informó que la modificación del cronograma no cambiará los valores, el número de giros ni las garantías de sus afiliados, cuyos desembolsos dejarán de efectuarse durante los primeros diez días mensuales

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en Bogotá - crédito Colprensa.
Porvenir modificará las fechas de pago de la mesada pensional a partir de diciembre de 2026 - crédito Colprensa.
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A partir de diciembre de 2026, Porvenir cambiará las fechas de pago de la mesada pensional: los desembolsos se harán entre el 20 y 25 de cada mes, en lugar de durante los primeros 10 días. El fondo indicó que el ajuste solo modifica el calendario y no altera el monto, la cantidad de pagos ni los derechos de los afiliados.

En Colombia, los fondos de pensión pagan 13 o 14 mesadas al año, según la fecha en que se reconoció el derecho y el valor de la pensión.

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El esquema más extendido incluye 12 pagos ordinarios y uno adicional en diciembre; las pensiones reconocidas entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, con un valor igual o inferior a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, pueden incluir otro pago adicional en junio.

Los desembolsos mensuales del fondo de pensiones Porvenir se trasladarán al rango del 20 al 25 de cada mes - crédito Porvenir
Los desembolsos mensuales del fondo de pensiones Porvenir se trasladarán al rango del 20 al 25 de cada mes - crédito Porvenir

Para el cambio de calendario, la mesada correspondiente a noviembre de 2026 se desembolsará el 3 de noviembre. El pago adicional se realizará el 30 de noviembre, cuando corresponda según el régimen del pensionado.

La mesada de diciembre quedaría programada para el 21 de diciembre de 2026, mientras que el giro correspondiente a enero de 2027 se efectuaría el 18 de enero. En ese periodo se aplicará el recálculo anual de las pensiones bajo la modalidad de retiro programado.

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Colpensiones confirmó el calendario de pagos para octubre, noviembre y diciembre de 2026

Colpensiones aclaró que no se solicitarán nuevos trámites a los beneficiarios para acceder a sus mesadas - crédito @MintrabajoCol/X
Colpensiones confirmó el cronograma oficial de pagos de las mesadas para el último trimestre de 2026 sin cambios ni trámites nuevos - crédito @MintrabajoCol/X

Colpensiones confirmó que mantendrá sin cambios el calendario de pagos de las mesadas pensionales durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, y descartó que los beneficiarios deban cumplir nuevos requisitos para recibir los desembolsos.

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) emitió la aclaración el viernes 9 de octubre, luego de la circulación de versiones sobre posibles modificaciones en las fechas de pago y la exigencia de certificados de supervivencia.

La entidad indicó que las prestaciones reconocidas conservarán la programación ya establecida. “No se ha modificado el cronograma de pago de las mesadas pensionales ni demás prestaciones reconocidas por esta Administradora”, señaló en el comunicado.

La mesada de octubre estará disponible desde el 30 de octubre

Colpensiones confirmó que el cronograma de pagos del último trimestre de 2026 se mantiene sin modificaciones - crédito Colpensiones
La entidad emitió una aclaración el viernes 9 de octubre ante versiones que señalaban modificaciones en las fechas de desembolso - crédito Colpensiones

Así mismo, los pensionados podrán cobrar la mesada ordinaria de octubre desde el viernes 30 de octubre. Colpensiones precisó que esa fecha no registra variaciones frente al cronograma anunciado previamente.

Para noviembre, la entidad programó el desembolso de la mesada ordinaria y de la mesada 13, conocida como prima. Ambos pagos estarán disponibles desde el lunes 30 de noviembre.

Octubre: esta mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre. Noviembre: en este mes se paga la mesada ordinaria junto con la mesada 13, conocida como “prima”, las cuales estarán disponibles para cobro desde el lunes 30 de noviembre. Diciembre: esta mesada estará disponible para cobro desde el miércoles 30 de diciembre", dice en el documento.

El último pago del año corresponde a la mesada ordinaria de diciembre, que podrá cobrarse desde el miércoles 30 de diciembre.

“Octubre: esta mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre. Noviembre: en este mes se paga la mesada ordinaria junto con la mesada 13, conocida como prima”, informó Colpensiones.

No exigirán certificados de supervivencia para los pagos de fin de año

La doble asesoría fue el requisito clave para el traslado entre Colpensiones y las AFP, con comparación de proyecciones de pensión y semanas exigidas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación
Los pensionados de la entidad no necesitan presentar certificados de supervivencia para recibir sus prestaciones programadas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación

La administradora también negó que los pensionados deban presentar un certificado de supervivencia como condición para acceder a las mesadas previstas durante el último trimestre de 2026.

Según el comunicado, “no se ha establecido esta exigencia y los pensionados no deberán realizar dicho trámite para acceder a sus pagos”.

La entidad sostuvo que las versiones que relacionaban cambios en el calendario con nuevos requisitos son inexactas. Además, pidió a los beneficiarios verificar la información a través de sus canales oficiales y evitar atender mensajes o rumores no confirmados.

“De igual manera, desmiente las versiones según las cuales se exigiría a los pensionados presentar certificados de supervivencia como requisito para recibir el pago de sus mesadas pensionales. Colpensiones aclara que no se ha establecido esta exigencia y que los pensionados no deberán realizar dicho trámite para acceder a sus pagos”, dice el comunicado.

Colpensiones reiteró que mantendrá el pago oportuno de las prestaciones reconocidas durante el cierre de 2026.

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