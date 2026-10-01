Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

El sur de Chocó acumuló tres días consecutivos de ataques con explosivos lanzados desde drones contra instalaciones de la fuerza pública - crédito @Ejercito_Div7 / X

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El sur de Chocó acumuló tres días consecutivos de ataques con explosivos lanzados desde drones contra instalaciones de la Policía y el Ejército, una ofensiva que hasta el momento dejó un intendente herido en Condoto y mantuvo en alerta a los municipios de Nóvita y Río Iró, en la subregión del San Juan.

La secuencia comenzó el martes 29 de septiembre, continuó el miércoles 30 en Nóvita y tuvo un nuevo episodio el jueves 1 de octubre en Río Iró, cuya cabecera municipal es Santa Rita de Iró.

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La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, denunció que durante ese lapso se registraron al menos 11 ataques y advirtió sobre la falta de mecanismos para contrarrestar el uso de aeronaves no tripuladas contra la fuerza pública.

El primer ataque dejó un intendente herido en Condoto

La ofensiva del martes 29 de septiembre dejó a un intendente lesionado tras el lanzamiento de cuatro explosivos contra la sede policial del municipio - crédito @ChismeMedellin / X

El primer hostigamiento ocurrió el martes 29 de septiembre en Condoto, donde la estación de Policía fue atacada con cuatro cargas explosivas que, según la información disponible, fueron lanzadas desde drones. La acción fue atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que tiene presencia en esa zona del departamento.

Un intendente resultó lesionado por una de las detonaciones, la Policía del Departamento informó que el uniformado se encuentra fuera de peligro, y es atendido en el hospital San Francisco, en Quibdó.

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Ese ataque abrió una secuencia de acciones contra instalaciones de la fuerza pública en municipios del sur del departamento. La modalidad, basada en el lanzamiento de explosivos desde aeronaves remotamente tripuladas, volvió a repetirse en los dos días posteriores.

La situación generó preocupación entre las autoridades regionales por la exposición de estaciones policiales ubicadas en cascos urbanos y por el riesgo para la población civil que vive en sectores cercanos a esas instalaciones.

Cuatro cargas explosivas fueron lanzadas el martes 29 de septiembre contra la estación del municipio chocoano; el uniformado recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro - crédito @PoliciaChoco / X

Seis artefactos explosivos fueron lanzados contra Nóvita

El miércoles 30 de septiembre, el objetivo fue Nóvita. La estación de Policía y una base militar del municipio fueron atacadas hacia las 10:15 a. m., de acuerdo con el comandante encargado de la Policía de Chocó, teniente coronel César Alberto Lemus Pinto.

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El oficial señaló que los agresores utilizaron drones para lanzar artefactos explosivos contra las dos instalaciones. El comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, coronel Edwin Uriel Cárdenas León, indicó que fueron seis granadas dirigidas contra la estación policial.

Pese a la intensidad del ataque, las autoridades informaron que no hubo policías, militares ni civiles heridos en Nóvita. Lemus Pinto aseguró que la Policía y las demás entidades desplegaron labores operativas e investigativas para identificar a los responsables.

Las instalaciones de ambas instituciones fueron hostigadas el miércoles 30 de septiembre, sin que las autoridades registraran militares, agentes ni civiles lesionados - crédito @PoliciaChoco / X

Río Iró sufrió un ataque masivo durante el tercer día

La ofensiva se extendió el jueves 1 de octubre a Río Iró, donde la estación de Policía de Santa Rita de Iró fue objeto de un nuevo hostigamiento. Los reportes preliminares indicaron que hubo al menos cuatro detonaciones en inmediaciones de la sede policial.

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Las primeras informaciones apuntaron a que los explosivos también fueron lanzados desde drones. Las autoridades iniciaron verificaciones para establecer los daños en la infraestructura y determinar si hubo afectaciones adicionales.

Hasta el momento se desconoce un balance consolidado sobre víctimas o heridos. No obstante, medios locales señalaron que no había policías lesionados, aunque las autoridades mantienen las inspecciones en el área para confirmar las consecuencias del ataque.

La Policía y el Ejército iniciaron verificaciones sobre las afectaciones materiales causadas en las instalaciones de la subregión del San Juan - crédito Ministerio de Defensa

Durante la emergencia, el alcalde de Río Iró, Wilber Sánchez, recorrió sectores residenciales de la cabecera municipal con megáfonos. El mandatario pidió a los habitantes que permanecieran dentro de sus viviendas mientras avanzaban las verificaciones y se evaluaba la situación de seguridad.

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La gobernadora calificó lo ocurrido en Río Iró como un “ataque masivo” contra la estación de Policía. Según su balance, los municipios del San Juan enfrentaron 11 ataques con explosivos manipulados mediante drones en tres días.

Las autoridades mantienen las operaciones para establecer la autoría de los ataques, aunque los reportes conocidos hasta ahora señalan al ELN como el grupo con injerencia en esa jurisdicción. También continúan las verificaciones sobre las afectaciones materiales que dejaron las detonaciones en las estaciones de Condoto, Nóvita y Río Iró.