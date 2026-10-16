La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y desató preocupación entre sus seguidores: “Se me quebró el dedo”

Doña Socorro contó que se lesionó un dedo mientras se cambiaba de ropa y reveló que el dolor la llevó a llorar - crédito @losmontaneros/ Instagram

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Doña Socorro, la mamá de Los Montañeros, preocupó a sus seguidores después de contar que sufrió un accidente doméstico que le dejó una lesión en uno de sus dedos. La creadora de contenido reapareció en una silla de ruedas y explicó que tenía la mano entablillada mientras espera una valoración de ortopedia para establecer el alcance del golpe.

El episodio se conoció a través de las redes sociales de la familia colombiana, reconocida por sus videos de humor sobre situaciones cotidianas y expresiones de la cultura paisa. La publicación rompió por unas horas con el tono habitual de sus contenidos, ya que la protagonista apareció con señales de dolor y relató el momento en el que ocurrió el accidente.

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Según contó, el incidente se produjo dentro de su casa mientras se cambiaba de ropa. El pantalón se le habría enredado entre los pies y, al intentar retirarlo con ayuda de una mano, sufrió un golpe en uno de sus dedos. “Me tiene entablillada, porque cómo les parece que me aporreé, la punta del dedo se me quedó agachada”, explicó en el video difundido por la cuenta de Los Montañeros.

La mamá de Los Montañeros sufrió un accidente doméstico y espera evaluación médica - crédito @losmontaneros/ Instagram

Aunque los reportes iniciales identificaron a la integrante de la familia como doña Socorro, una de las publicaciones también la mencionó como doña Consuelo. El contenido compartido por la familia se refiere a la madre de los creadores, quien relató en primera persona las consecuencias del accidente.

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La mamá de Los Montañeros explicó que en principio intentó resolver la situación por su cuenta, pero el dolor fue tan intenso que terminó pidiendo ayuda a su esposo. En el relato, dijo que sintió un sonido fuerte en el dedo, una sensación que la llevó a pensar que se había producido una lesión de mayor gravedad.

“Yo sentí como cuando uno parte un palo, así que suena. Ahora me da risa, pero ayer literal me puse a llorar”, expresó.

La mujer recordó que le habló a su esposo entre lágrimas para contarle que creía que se había quebrado el dedo. Según su versión, él intentó observar la zona y le respondió que podía ayudarla a acomodarlo. “Yo le dije llorando: ‘Amor, se me quebró el dedo’, y me dice: ‘Venga a ver, yo se lo compongo’”, contó.

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La familia espera conocer si existe una lesión en el tendón

Doña Socorro indicó que existe la posibilidad de que el golpe haya afectado un tendón. Esa hipótesis aún no cuenta con una confirmación médica, por lo que la integrante de Los Montañeros tiene prevista una cita con un ortopedista.

La valoración médica será la que determine si sufrió una lesión tendinosa o si se trata de otra afección derivada del accidente doméstico. Hasta el momento, la familia no informó un diagnóstico definitivo ni precisó si deberá recibir algún tratamiento adicional.

La aparición de la mujer en silla de ruedas fue uno de los elementos que llamó la atención de quienes siguen a la familia en redes sociales. En las imágenes, se la ve acompañada por sus cercanos mientras habla de la lesión en su dedo y de la atención que recibió después del incidente.

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Doña Socorro espera una valoración de ortopedia para conocer el alcance de la lesión en su dedo - crédito @losmontaneros/ Instagram

El caso generó mensajes de apoyo entre los seguidores de la cuenta, que preguntaron por su estado de salud y enviaron deseos de recuperación. “pobrecita mi viejita!”, “Aaaa ahora si le va a tocar hacer todo al papá quedo fue varado jaja saludos espero y se mejore”, “Hay es donde vemos la importancia de una familia unida y una vejez en compañía 😍“, ”Que pescaíto. Socorro... Q se mejore!“, ”A descansar no puede cocinar", (Sic) son algunos de los mensajes que le dejaron en redes sociales.

Los Montañeros reúnen a millones de seguidores en redes sociales

Los Montañeros son una familia de creadores de contenido originaria de Manizales, en el departamento de Caldas. Su presencia digital se consolidó a partir de videos que recrean escenas de la vida diaria, discusiones familiares, dichos populares y situaciones identificadas con la cultura paisa.

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La familia de creadores de contenido, originaria de Manizales, supera los 4,3 millones de seguidores en Instagram - crédito @losmontaneros/IG

La cuenta supera los 4,3 millones de seguidores en Instagram, donde sus integrantes publican contenidos protagonizados por distintos miembros de la familia. La figura de doña Socorro ocupa un lugar recurrente en esas producciones y suele participar de sketches en los que se abordan anécdotas y conversaciones de hogar.