Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casarán en imponente catedral de Colombia: el artistas dio detalles sobre la luna de miel

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W preparan una boda privada en Bogotá tras tres años de compromiso - crédito @luisafernandaw/Instagram

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W celebrarán su matrimonio pronto en Bogotá, en una ceremonia cuyo lugar exacto permanecerá bajo reserva por motivos de seguridad y privacidad. La pareja avanza con los preparativos de la boda luego de sus respectivas despedidas de solteros y a tres años de su compromiso, que tuvo lugar en Dubái en octubre de 2023.

El cantante y la creadora de contenido habían revelado en entrevistas anteriores que contemplaban realizar la unión religiosa en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca. Pipe Bueno incluso había destacado el valor simbólico del lugar por su cercanía con Bogotá y por tratarse de uno de los recintos religiosos más reconocidos del país.

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En diálogo con La Red de Caracol Televisión, el cantante aseguró que incluso en un momento pensaron en casarse en México, donde ahora reside con Luisa. “Inicialmente nos íbamos a casar en México, pero al final pensamos que no íbamos a poner a todo el mundo a ir allá y tomamos esa decisión. Y qué mejor lugar como lo es este lugar emblemático, como lo es esta catedral, que es símbolo de un lugar hermoso”, dijo el cantante.

La pareja contempló celebrar su unión religiosa en la Catedral de Sal de Zipaquirá - crédito Catedral de Sal

La decisión busca preservar la intimidad de una celebración que reunirá a familiares, amigos y figuras cercanas a los novios. De acuerdo con los detalles difundidos por Pipe Bueno, la lista contempla alrededor de 500 invitados.

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Dubái, Italia y Maldivas aparecen entre las opciones para la luna de miel

La boda no será el único asunto que deberá definir la pareja en las próximas semanas. Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aún no han acordado el destino ni la fecha de su luna de miel.

La influencer había planteado que preferiría aplazar el viaje hasta 2027 para no alterar los compromisos laborales que ambos tienen previstos. Pipe Bueno, en cambio, expresó su intención de salir poco después de la boda, con una idea más cercana a la tradición de viajar tras la ceremonia.

Entre las opciones que surgieron en sus conversaciones aparecen Dubái, ciudad donde se comprometieron en 2023; Italia, uno de los destinos preferidos por Luisa Fernanda W; y Maldivas. La pareja ha coincidido en que el viaje sería sin sus hijos, quienes permanecerían en Colombia.

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aún deben definir cuándo realizarán su viaje después de la boda - crédito @luisafernandaw/IG

“Ella me dijo que hiciéramos la luna de miel el año entrante, pero yo le dije que me quería casar y como en las películas, a los dos días, irnos de viaje (...) Ella ya me dio sus peticiones, puede ser Italia, o los Emiratos Árabes, donde le pedí la mano”, reveló el cantante.

El cantante también expresó el deseo de ampliar la familia en el futuro. En entrevistas, señaló que ambos han hablado de la posibilidad de tener un tercer hijo y que les haría ilusión que fuera una niña. Aun así, remarcó que recibirían con agradecimiento cualquier noticia que llegue después de la boda.

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Por ahora, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W concentran su atención en los preparativos. El lugar exacto de la celebración en Bogotá permanece en secreto.

La pareja planea viajar sin sus hijos y analiza distintas opciones para su primer viaje como esposos. - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En medio de los preparativos de su boda, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno también hablaron de los planes que tienen para ampliar su familia. La pareja, que ya es madre y padre de Máximo y Domenic, contó que la luna de miel podría tener un propósito adicional al descanso y al viaje después de la ceremonia: buscar a su tercer hijo.

La conversación se dio durante una transmisión en redes sociales, donde ambos pidieron recomendaciones a sus seguidores sobre el destino que deberían elegir. Luisa Fernanda W expresó su interés por viajar a Italia y recorrer parte de sus costas, mientras que el cantante mencionó Dubái, ciudad en la que le propuso matrimonio en octubre de 2023.

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Las diferencias sobre el viaje no se limitan al lugar. La creadora de contenido considera que podrían aplazar la luna de miel para el próximo año, con el fin de organizar sus agendas laborales. Pipe Bueno, en cambio, ha dicho que preferiría salir poco después de casarse, como ocurre tradicionalmente tras una boda.

Pipe Bueno insinuó que el viaje podría estar ligado a sus planes de tener un tercer hijo - crédito @pipebueno/IG

Durante el intercambio, el artista dejó entrever que el viaje tendría una intención especial. “Ya saben que hacemos el amor y no la guerra… para hacer otro de estos”, comentó mientras hacía referencia a Domenic, el menor de sus hijos.

La pareja ha hablado en otras oportunidades sobre la posibilidad de tener otro bebé y ha manifestado que le haría ilusión recibir una niña.