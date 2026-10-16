Figura de la selección Colombia Femenina Ana María Guzmán se pronunció en redes sobre su lesión: “Las veces que sean necesarias, me voy a levantar”

Ana María Guzmán sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y se perderá la Copa Libertadores Femenina con Palmeiras-crédito Joseph Maiorana-Imagn Images

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Ana María Guzmán sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y se perderá la Copa Libertadores Femenina con Palmeiras, torneo al que su club llegaba como uno de los aspirantes al título.

La futbolista colombiana, autora de los goles que le dieron a su selección la Liga de Naciones Femenina, expresó su dolor y su decisión de volver a competir a través de su cuenta de Instagram, el 15 de octubre de 2026.

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La defensora del Palmeiras de Brasil publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras confirmarse la lesión que sufrió-crédito @guzman013_/Instagram

La defensora publicó un mensaje en Instagram acompañado por imágenes de su recorrido con la Selección Colombia.

“Las veces que sean necesarias, me voy a levantar. Y si me toca empezar de cero mil veces, mil veces lo voy a intentar”, escribió.

La ausencia de Guzmán afecta a Palmeiras en la Copa Libertadores Femenina y abre una nueva etapa de recuperación para la defensora, que ya atravesó una lesión grave en septiembre de 2023, poco después de firmar con Bayern Múnich.

La jugadora manifestó que su vínculo con el fútbol se mantiene pese a la frustración por la lesión:

“Te amo tanto, fútbol. Aunque hoy me cueste entender por qué me toca vivir esto y a veces sienta que has sido injusto conmigo, mi amor por ti sigue intacto”.

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“Eres parte de mi historia, de mis sueños y de todo lo que he luchado para llegar hasta aquí”, agregó la futbolista de Palmeiras, expresó.

Guzmán también relató el impacto emocional del parate forzado: “Hoy tengo el corazón destrozado. Había trabajado tanto, tenía tantas ganas de seguir creciendo y tantos sueños por cumplir dentro de una cancha. Aceptar que ahora me toca parar y empezar de cero es una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar”, cerró.