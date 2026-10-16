Deportes

Este es el joven piloto colombiano que correrá con Ferrari, el histórico equipo del alemán Michael Schumacher

Salim Hanna fue elegido por el programa de jóvenes talentos de la escudería italiana tras sus actuaciones en la Fórmula Regional Europea y la Formula Regional Middle-East Trophy

El trayecto del automovilista en Campos Racing sigue el antecedente de Sebastián Montoya, quien dio el salto a la Fórmula 2-crédito @salimhanna88/Instagram
El trayecto del automovilista en Campos Racing sigue el antecedente de Sebastián Montoya, quien dio el salto a la Fórmula 2-crédito @salimhanna88/Instagram
Guardar

Salim Hanna, piloto de 16 años ingresó a la Academia Ferrari y disputará en 2027 la temporada de Fórmula 3 con Campos Racing.

El piloto nacido en Barranquilla fue incorporado al programa de formación de jóvenes talentos de la escudería italiana tras sus actuaciones en la Fórmula Regional Europea y la Formula Regional Middle-East Troph.

PUBLICIDAD

El campeonato comenzará en marzo en Baréin y concluirá en octubre en Turquía. El colombiano participará en 10 carreras al volante de un monoplaza de Campos Racing, después de completar esta temporada dos rondas de reconocimiento en Austria y Hungría con AIX Racing.

El piloto de 16 años competirá en la Fórmula 3 -crédito @ferraridriveracademy/Instagram
El piloto de 16 años competirá en la Fórmula 3 -crédito @ferraridriveracademy/Instagram

Hanna seguirá el camino de Sebastián Montoya, quien compitió en esta categoría con Campos Racing entre 2023 y 2024, consiguió un podio y luego pasó a la Fórmula 2, donde compite actualmente.

El director de Campos Racing, Adrián Campos, destacó la evolución del piloto:

“Quiero darle la bienvenida a Salim a nuestro equipo. Estamos muy contentos de contar con un piloto como él para la próxima temporada. Es un joven talento con una trayectoria muy interesante hasta la fecha, y ha mostrado un progreso constante desde que comenzó su carrera en monoplazas”.

PUBLICIDAD

Hanna comenzó su formación en el karting y las categorías de monoplazas.

“Estoy feliz y agradecido de poder ser parte de este equipo que es una auténtica familia. Desde el día uno me he sentido a gusto y como en casa. Estoy deseando aprender desde el primer momento y mejorar desde el día uno. Sé que tenemos un equipo fuerte, y espero que podamos luchar en las posiciones delanteras y lograr juntos grandes resultados el próximo año”, afirmó el piloto barranquillero.

Del karting en Barranquilla a la estructura de Ferrari

El piloto colombiano Salim Hanna ingresó a la Academia Ferrari para disputar la temporada de Fórmula 3 en 2027-crédito @salimhanna88/Instagram
El piloto colombiano Salim Hanna ingresó a la Academia Ferrari para disputar la temporada de Fórmula 3 en 2027-crédito @salimhanna88/Instagram

Salim Hanna, nacido el 20 de noviembre de 2009 en Barranquilla, comenzó su trayectoria deportiva en el karting. Desde allí construyó una carrera internacional que lo llevó a competir en Europa y Oriente Medio antes de cumplir 17 años. Sus primeros resultados destacados llegaron en 2022, cuando ganó la WSK Open Cup y el Trofeo delle Industrie, dos certámenes relevantes dentro de las categorías formativas del automovilismo.

El colombiano dio el salto a los monoplazas en 2024, en la Formula Trophy de Emiratos Árabes Unidos. Cerró aquel campeonato en el séptimo puesto, una experiencia que abrió su paso a un calendario más exigente en la temporada siguiente. En 2025 participó en los campeonatos de Fórmula 4 de Italia, E4, Gran Bretaña y Oriente Medio, con nueve podios y una victoria en el conjunto de esas competencias.

Uno de sus mejores desempeños llegó en la Fórmula 4 Italiana, donde terminó cuarto en la clasificación general y fue el mejor piloto debutante. Esa campaña le permitió mantenerse dentro de la estructura de Prema Racing y avanzar en la escalera hacia las categorías previas a la Fórmula 1. También obtuvo triunfos en la Fórmula 4 Británica y en la Fórmula Regional de Oriente Medio.

El barranquillero logró su incorporación al programa de formación italiano tras sus actuaciones en la Fórmula Regional Europea y en Medio Oriente-crédito @salimhanna88/Instagram
El barranquillero logró su incorporación al programa de formación italiano tras sus actuaciones en la Fórmula Regional Europea y en Medio Oriente-crédito @salimhanna88/Instagram

Durante 2026, Hanna afrontó la Fórmula Regional Europea, una categoría que reúne a varios de los pilotos que buscan un asiento en Fórmula 3. Finalizó séptimo en el campeonato, consiguió una victoria en Imola tras partir desde la pole position y sumó otros tres podios. Esa regularidad le dio sus primeras oportunidades en la FIA Fórmula 3, en las rondas de Spielberg, Austria, y Budapest, Hungría, con el equipo AIX Racing.

Su llegada a la Ferrari Driver Academy lo sitúa dentro del programa de formación de la escudería italiana, que acompaña a pilotos jóvenes en su desarrollo técnico, físico y deportivo. El ingreso a la academia no asegura un futuro asiento en Fórmula 1, pero sí le ofrece respaldo en una etapa en la que los resultados en pista suelen definir el siguiente paso de cada corredor.

Hanna disputará en 2027 su primera temporada completa de Fórmula 3 con Campos Racing, equipo español que viene de obtener los títulos de pilotos y equipos en la categoría. La escudería deberá preparar al colombiano durante el receso y en las pruebas previas al inicio del calendario. El piloto barranquillero tendrá así el desafío de consolidarse en una competencia que funciona como antesala de la Fórmula 2 y de la máxima categoría del automovilismo.

En su formación también aparece la influencia de Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano de Fórmula 1, quien lo conoce desde sus años en el karting y ha acompañado parte de su proceso. Con 16 años, Hanna se convertirá en uno de los representantes colombianos en las categorías internacionales de monoplazas durante 2027.

Temas Relacionados

FerrariSalim HannaFórmula 3Michael SchumacherColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El equipo “Azucarero” tendrá su primer reto en el torneo más importante a nivel femenino del continente ante el cuadro paraguayo

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa

El conjunto venezolano recibió 24 de las 30 autorizaciones solicitadas y viajará a Ecuador para disputar el certamen, aunque cuatro futbolistas aún aguardan la aprobación de sus documentos migratorios pendientes

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

La institución de la “Media Colombia” (apodo de Llaneros) tomó la decisión luego de caer por goleada frente a Internacional de Bogotá en la Copa Colombia

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

Jorge Carrascal jugó con Flamengo en el empate ante Estudiantes por la Copa Libertadores y así lo calificó la prensa brasileña: “Proactivo”

El volante cartagenero tuvo minutos en el estadio Único de La Plata (Argentina) en el partido de ida por las semifinales del torneo de clubes más importante del continente

Jorge Carrascal jugó con Flamengo en el empate ante Estudiantes por la Copa Libertadores y así lo calificó la prensa brasileña: “Proactivo”

Presidente de Dimayor aclaró si el Once Caldas demandará el partido ante Millonarios que no se jugó por el mal estado de la cancha

Carlos Mario Zuluaga explicó que el “Blanco Blanco” de Manizales por el momento no ha presentado recursos para obtener los tres puntos

Presidente de Dimayor aclaró si el Once Caldas demandará el partido ante Millonarios que no se jugó por el mal estado de la cancha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto, que tendrá algunos cambios

Fonseca ya no se presentará en El Campín: el Vive Claro será el nuevo escenario del concierto, que tendrá algunos cambios

⁠Greeicy habló sobre los problemas legales de su papá y reveló que pensó retirarse de los escenarios: “Sentía que me iban a tirar tomates”

Mon Laferte y otros artistas internacionales reaccionaron a sus shows en Rock al Parque 2026: así se pronunciaron en redes sociales

La electrónica de Anyma y su espectáculo ‘ÆDEN’ se tomarán el parque Simón Bolívar de Bogotá en 2027: todo lo que debe saber

Johanna Fadul y Juanse Quintero anunciaron que la actriz está en embarazo tras la dolorosa pérdida de sus hijas: “Nuestro milagro más bonito”

Deportes

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa

Se cayó otro técnico en la Liga BetPlay: este es el entrenador número 11 que se va del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de 2026

Jorge Carrascal jugó con Flamengo en el empate ante Estudiantes por la Copa Libertadores y así lo calificó la prensa brasileña: “Proactivo”

Presidente de Dimayor aclaró si el Once Caldas demandará el partido ante Millonarios que no se jugó por el mal estado de la cancha