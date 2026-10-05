Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Las autoridades lamentaron el fallecimiento del soldado en combate - crédito Ejército Nacional / X

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El Ejército Nacional informó que un soldado profesional murió durante un combate de encuentro en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), y que dos personas fueron capturadas en flagrancia tras una operación desarrollada en la madrugada del lunes 5 de octubre de 2026.

La víctima fue identificada como el soldado profesional Brayan Ome Rojas, integrante de las tropas que adelantaban operaciones militares en la vereda Pensilvania, en el área general de ese municipio del sur de Colombia, que históricamente se ha visto afectado por la violencia.

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De acuerdo con el comunicado oficial del Comando de la Fuerza de Tarea Omega, unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.º 34, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, sostuvieron un enfrentamiento que, según la información preliminar de la institución, habría sido con integrantes de la estructura Rodrigo Cadete, un grupo armado organizado residual de las disidencias de las Farc.

El Ejército señaló que Ome Rojas murió durante esa acción militar mientras cumplía labores orientadas a la protección de la población civil y al fortalecimiento de la seguridad en esa región de Caquetá.

En su pronunciamiento, la Fuerza de Tarea Omega expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del uniformado, y destacó su trayectoria de servicio dentro de la institución.

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