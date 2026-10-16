Aura Cristina Geithner explicó en qué invierte lo que gana en OnlyFans: “He levantado una empresa”

La reconocida modelo dio su opinión sobre los hombres infieles - crédito @crissgeithner /Instagram

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Aura Cristina Geithner aseguró que los ingresos que recibe a través de OnlyFans le permitieron financiar sus proyectos musicales y consolidar su independencia económica. La actriz y cantante colombiana habló sobre el uso que le da a la plataforma de suscripción y explicó que los recursos obtenidos le sirvieron para desarrollar producciones propias, gestionar su catálogo y avanzar en iniciativas empresariales.

La artista se refirió a su experiencia durante una entrevista con el espacio Te lo dice Cuervo. Allí planteó que su presencia en el sitio no se limita a la publicación de contenido exclusivo para sus suscriptores, sino que forma parte de un modelo de trabajo con el que busca mantener el control sobre sus decisiones creativas y financieras.

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“Gracias a esa plataforma he podido financiar mi carrera musical, he levantado una empresa, la fundación, trabajando todo mi catálogo, haciendo mis producciones, soy independiente, no dependo absolutamente de nadie”, afirmó Aura Cristina Geithner.

La actriz no precisó una cifra sobre sus ganancias ni detalló cuánto destina a cada uno de sus proyectos. Sus declaraciones se enfocaron en la autonomía que, según dijo, alcanzó a partir de los ingresos generados en la plataforma digital.

La actriz dijo que los recursos financian música, producciones y una fundación

Geithner explicó que los fondos obtenidos mediante las suscripciones le permitieron cubrir costos asociados a su carrera como cantante. Entre ellos, mencionó el trabajo sobre su catálogo musical y la producción de sus propios contenidos.

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La artista también señaló que con ese dinero pudo crear una empresa y sostener una fundación, aunque no entregó detalles sobre el objeto social de esas iniciativas, sus actividades ni los recursos que administran.

OnlyFans se convirtió para Geithner en una fuente de financiación directa para proyectos que no dependen de una discográfica, una productora de televisión o un patrocinador. De ese modo, presentó la plataforma como una herramienta que le permite decidir sobre los tiempos y alcances de sus propuestas artísticas.

La actriz cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la televisión latinoamericana. Su carrera incluye participaciones en producciones dramáticas colombianas y proyectos musicales, espacios desde los que construyó una relación sostenida con el público antes de ingresar a los formatos de suscripción digital.

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Su llegada a OnlyFans representó una modificación en el modo en que gestiona su imagen pública. La plataforma permite que los creadores cobren una membresía mensual por contenidos exclusivos, aunque cada perfil define su propuesta, su frecuencia de publicación y las condiciones de acceso.

Aura Cristina Geithner defendió su independencia frente a los modelos tradicionales de la industria

La artista insistió en que la posibilidad de administrar sus propios recursos es el principal resultado de su experiencia en la plataforma. “Soy independiente, no dependo absolutamente de nadie”, reiteró al hablar de la forma en que sostiene sus actividades profesionales.

La afirmación apunta a un cambio en las alternativas de financiamiento disponibles para actores, músicos, modelos y creadores de contenido. Durante años, buena parte de las carreras en el entretenimiento dependieron de contratos con canales de televisión, sellos discográficos, promotores, agencias o marcas. Los canales de suscripción directa ofrecen otra vía: el creador gestiona su comunidad y recibe pagos de personas que acceden al material publicado.

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Ese modelo, sin embargo, también obliga a sostener una presencia constante, producir contenido y administrar una relación directa con los seguidores. En el caso de Aura Cristina Geithner, la artista sostiene que ese esquema le permitió respaldar su música sin condicionar la producción a decisiones de terceros.

La actriz ya había hablado en ocasiones anteriores de los límites que fija para su contenido. Su propuesta en OnlyFans se vincula con una estética sensual y erótica, pero ella ha marcado distancia frente a la producción de pornografía explícita.

Otras figuras colombianas también apostaron por plataformas de suscripción

El caso de Geithner no es aislado en Colombia. En los últimos años, varias personalidades de la televisión, las redes sociales y la industria para adultos abrieron cuentas en plataformas de contenido exclusivo o hablaron públicamente sobre ese tipo de trabajo.

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Esperanza Gómez, una de las colombianas con mayor reconocimiento internacional en la industria para adultos, ha trasladado parte de su actividad a los modelos de suscripción digital. Su presencia en estas plataformas se apoya en una carrera que ya tenía alcance fuera del país.

También figura Aída Cortés, cantante e influenciadora que alcanzó notoriedad por sus publicaciones en OnlyFans. La creadora ha hablado de los ingresos que obtuvo mediante contenido exclusivo y de su interés por desarrollar proyectos musicales a partir de esa visibilidad.

Cintia Cossio, creadora de contenido y figura de redes sociales, es otra de las colombianas que incursionó en el formato de suscripción. Su caso reflejó la migración de audiencias construidas en Instagram y otras plataformas hacia espacios de pago con acceso restringido.

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Luly Bossa también anunció la apertura de una cuenta de suscripción, una decisión que generó repercusión por su extensa trayectoria en producciones de televisión colombiana.