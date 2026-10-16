Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Castello Lukeba del RB Leipzig en la disputa de una pelota con Luis Díaz en el amistoso de pretemporada que enfrentó a ambos clubes previo al comienzo de la temporada 2026-2027-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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La acción del campeonato alemán continúa y el Bayern Múnich quiere volver a sonreír tras conseguir dos empates de forma continua tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Por esta razón, el equipo de Baviera volverá al estadio Allianz Arena para medirse al Red Bull Leipzig un partido clave para el equipo de Vincent Kompany ya que necesita sumar con urgencia para no dejar ir en el liderato ni al Friburgo (equipo revelación desde la temporada 2025-2026 cuando llegó a la final de la UEFA Europa League y que perdió ante Aston Villa de Inglaterra) y ante su rival de toda la vida: Borussia Dortmund.

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Ridle Baku cubriendo la pelota mientras que Luis Díaz intenta luchar por ella-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 17 de octubre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN 2 y de Disney Plus Premium.

El juez central del encuentro será dirigido por Tobías Stieler.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

El Viking complicó y luchó al "Gigante de Baviera" como local-crédito Carina Johansen/NTB via REUTERS

Ambos equipos vienen de jugar la Champions League: por los lados del Bayern Múnich, el 13 de octubre de 2026 tuvo que visitar Noruega para jugar ante el Viking FK y empató a tres goles en un vibrante juego en el Lyse Arena en la ciudad de Stavanger.

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Viking sorprendió al equipo de Vincent Kompany al marcar al minuto 2 de partido desde un tiro de esquina con el cabezazo del defensor australiano Gianni Stensness.

Luego, en un contraataque, el delantero Peter Christiansen anotó el 2-0 y llevó el juego a las duchas para replantear la parte táctica del “Gigante de Baviera”.

Para la segunda mitad, el inglés Harry Kane y Luis Díaz aparecieron para ser protagonistas: el 2-1 llegó al 54 de partido gracias a un tiro penal de Harry Kane y al 60 empataría las acciones de juego.

Más adelante, al 71 de partido, en una buena jugada colectiva que terminó con Luis Díaz, el “Guajiro” anotó el 2-3 y una remontada que parecía estar en los papeles y la rutina del seis veces campeón de Alemania.

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Pero, al 90 de juego, el defensor Herman Haugen empató las acciones de partido luego de una recuperación rápida y un centro que terminó en la cabeza del futbolista noruego. 3-3 y nueva preocupación para Kompany en el juego aéreo.

En lo que se refiere a la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026, Bayern empató ante Augsburgo a dos goles. A los seis segundos, e local abrió el marcador a los seis segundos tras un error de Manuel Neuer en el control y el despeje. Robin Fellhauer aprovechó la falla del arquero para convertir uno de los tantos más rápidos de la historia de la liga alemana.

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Bayern dominó la posesión y produjo más remates, pero encontró resistencia en la defensa local y en Finn Dahmen. Harry Kane estrelló un disparo en el travesaño antes del descanso, mientras que el arquero respondió ante varias llegadas visitantes.

Luis Díaz fue titular en el frente ofensivo junto a Kane y Michael Olise. El colombiano marcó una chilena después de una jugada iniciada con un tiro libre, pero la anotación fue invalidada porque Josip Stanisic estaba adelantado en la acción previa.

El empate llegó a los 55 minutos mediante Ismael Saibari, quien definió ante Dahmen tras recibir una asistencia de Kane. El mediocampista marroquí había sufrido un golpe en un ojo durante el primer tiempo, aunque pudo continuar en el campo.

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Augsburgo recuperó la ventaja nueve minutos después, cuando Neuer dejó un rebote tras un remate de Calvin Brackelmann. La jugada expuso dificultades defensivas del Bayern, que solo había recibido dos goles en las cuatro fechas anteriores.

Nathaniel Brown estableció el 2-2 a los 81 minutos después de una acción construida por Kane sobre la derecha. El delantero inglés salió del área para asociarse con sus compañeros y habilitar la llegada ofensiva que derivó en la igualdad.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimas cinco presentaciones:

13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Viking FK 3-3 Bayern Múnich

10 de octubre de 2026 - Bundesliga: Augsburgo 2-2 Bayern Múnich

18 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín

13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Ekversberg 1-2 Bayern Múnich

10 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-0 F.K. Bodø/Glimt

RB Leipzig

RB Leipzig enlazó dos victorias consecutivas-crédito Lisi Niesner/REUTERS

El cuadro que hará las veces de visitante viene de derrotar el 13 de octubre de 2026 en su estadio al PSV Eindhoven de Países Bajos por 1-0.

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El único gol del partido fue del delantero alemán Brajan Gruda al 75 de partido y llegó tras aprovechar un fallo del volante croata Ivan Perišić de un tiro penalti al 19 de partido.

Por la Bundesliga, los “Toros” aplastaron por 6-0 al Eintracht Frankfurt con un inspirado Christopher Nkunku en la red contraria, el 10 de octubre de 2026.

Ezechiel Banzuzi abrió el marcador en el primer minuto. Nkunku amplió la ventaja en el 5 y volvió a marcar en el 41, antes de completar su triplete en el 44. El francés, de 28 años, no anotaba tres goles en un partido desde el 24 de septiembre de 2024, cuando jugaba en el Chelsea y marcó ante el AFC Barrow en la Copa de la Liga.

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Antonio Nusa hizo el quinto tanto en el minuto 54, tras una carrera individual. Tidiam Gomis cerró la goleada en el 89 con una acción en la que superó a cuatro defensores antes de definir con un disparo cruzado.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: RB Leipzig 1-0 PSV

10 de octubre de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt

20 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig

13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 5-0 Hamburgo

10 de septiembre de 2026 - UEFA Champions League: Como 4-1 RB Leipzig

En lo que se refiere al último duelo que disputaron entre sí, hay que ir al 15 de agosto de 2026 cuando el “Gigante de Baviera” derrotó por 3-1 a los “Toros” en amistoso internacional con gol de Luis Díaz en dicho partido.

El “Guajiro” anotó al minuto 13, mientras que Nathaniel Brown al 57 y Jamal Musiala al 81 completaron el marcador y Brajan Gruda empató parcialmente al 52 de partido.

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Por la Bundesliga, el 17 de enero de 2026 fue la última vez que se vieron las caras y terminó con goleada para el equipo de Kompany por 1-5 en el Red Bull Arena.

Los “Toros” comenzaron con el pie derecho dicho partido gracias a la anotación del atacante brasileño Romulo Cardoso al 20, pero en la segunda mitad todo cambiaría.

Al 50, el delantero Serge Gnabry empató y al 67, Harry Kane adelantó a los bávaros. Más adelante, Jonathan Tah al 82, Jamal Musiala al 85 y Michael Olise al 88 cerraron la cuenta para el vigente campeón de Alemania.

Así va el historial entre ambos equipos:

15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich 3-1 RB Leipzig

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

17 de enero de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

3 de mayo de 2025 - Bundesliga: RB Leipzig 3-3 Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 6 de la Bundesliga

Bayern Múnich celebrando el título de la Bundesliga 2025-2026-crédito Angelika Warmuth /REUTERS

16 de octubre de 2026

Eintracht Frankfurt vs. Colonia

Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Benjamin Brand

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

17 de octubre de 2026

Unión Berlín vs. Borussia Dortmund

Estadio: An der Alten Försterei de Berlín

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Daniel Schlager

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Stuttgart

Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Sebastian Hoeness

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Paderborn

Estadio: Weserstadion de Bremen

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Robert Schröder

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Schalke 04 vs. Mainz 05

Estadio: Veltins-Arena de Gelsenkirchen

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Richard Hempel

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

18 de octubre de 2026

Bayer Leverkusen vs. Friburgo

Estadio: BayArena de Leverkusen

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Florian Badstübner

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim

Estadio: Europa-Park de Mönchengladbach

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Sören Storks

Transmisión de TV: Disney Plus Premium