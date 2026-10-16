Colombia

Grupo de mujeres se manifestó en Pereira para rechazar la publicación de ‘Matador’ en contra de la primera dama Ana Lucía Pineda: “La violencia también se dibuja”

Las ciudadanas llegaron mostrando pancartas hasta la residencia de Julio César González Quiceno, que volvió a señalar a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella y el destino de las donaciones que recibió su fundación para atender a los damnificados por el terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026

El caso provocó la indignación del grupo de ciudadanas, que marchó en apoyo a la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, tras la polémica publicación en la que 'Matador' calificó de "ratica" a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella - crédito suministrado a Infobae Colombia Colectivo Mujeres Risaralda

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Un grupo de mujeres, lideresas sociales e integrantes de colectivos ciudadanos realizó una manifestación frente a la residencia del caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, en Dosquebradas, Risaralda, para rechazar las caricaturas y mensajes sobre la primera dama Ana Lucía Pineda.

Las asistentes, procedentes de Pereira y Dosquebradas, sostuvieron que las publicaciones cuestionadas exceden la crítica política y pueden afectar la dignidad de las mujeres.

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Durante el plantón reclamaron que el debate público mantenga límites de respeto, más allá de las posiciones frente al Gobierno nacional.

La movilización se produjo en medio de las críticas que han surgido por contenidos del caricaturista vinculados con Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella. Las participantes consideraron que esas representaciones tienen un componente de descalificación hacia la primera dama.

Las asistentes plantearon un debate sobre la sátira política y la dignidad femenina

El mensaje de la protesta apuntó a que la libertad de expresión y la sátira política no deben derivar, según las manifestantes, en expresiones que humillen o degraden a las mujeres.

Las voceras de la movilización afirmaron que su reclamo no se limita a la defensa de la primera dama ni depende de afinidades ideológicas. El propósito, explicaron en declaraciones a Caracol Radio, era cuestionar lo que definieron como formas de violencia simbólica y de descalificación contra las mujeres en espacios públicos y digitales.

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“El respeto por la dignidad de las mujeres debe mantenerse por encima de las diferencias ideológicas y políticas”, fue el planteamiento central expuesto por los colectivos durante la jornada.

El plantón llegó hasta la residencia del caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, que es investigado por la Fiscalía luego de la publicación en la que cuestionó el destino de las donaciones hechas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que preside la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda - crédito suministrado a Infobae Colombia Colectivo Mujeres Risaralda

Una vocera mencionó señalamientos previos contra el caricaturista

En el acto intervino Marisol Zuluaga, coordinadora de la Veeduría de Género en Risaralda, quien aludió a acusaciones públicas relacionadas con presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que ha sido mencionado el caricaturista.

“Ya hemos escuchado muchas situaciones de su vida precisamente con el tema de violencia intrafamiliar y la violencia ejercida en contra de su esposa, o sea que ya eso es un indicador que nos está hablando de quién es él en verdad”, expresó Zuluaga.

Las manifestantes añadieron que la crítica a una figura pública no debe justificar contenidos que, desde su perspectiva, normalicen ataques personales o representaciones que afecten la imagen de una mujer.

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