Caracas FC finalmente podrá viajar a Ecuador para jugar contra Santa Fe por la Libertadores Femenina: la mayoría de las jugadoras recibieron la visa

Las jugadoras asignadas para disputar el torneo de clubes más importante de Sudamérica a nivel femenino-crédito @CFCfemenino/X

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El 15 de octubre de 2026, el Caracas FC confirmó que recibió 24 visas de las 30 solicitadas para su delegación y confirmó su participación en la Copa Libertadores femenina 2026, que se disputa en Ecuador.

Los retrasos en la entrega habían puesto en duda su viaje y provocaron el aplazamiento de su debut.

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El cuadro de la capital venezolana tuvo problemas con el visado para entrar al Ecuador, situación que se solucionó-crédito @Caracas_FC/X

Es importante recordar que, Ecuador exige visa a los venezolanos desde 2019. Los trámites se complicaron tras la ruptura de relaciones entre Caracas y Quito en 2024, en medio de una crisis migratoria que, según la ONU, ha dispersado a unos 8 millones de venezolanos.

Por otra parte, el 15 de octubre de 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el partido contra Independiente de Santa Fe, previsto para ese mismo día se jugará el 16 de octubre de 2026 a las 10:00 p. m. (hora de Colombia).

“El Caracas Fútbol Club informa a la opinión pública que su primer equipo femenino sí podrá participar en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026, que se disputa en Ecuador, tras recibir de las autoridades competentes la aprobación y emisión de 24 de las 30 visas solicitadas para su delegación”, explicaron.

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Y añadieron: “El plantel avileño está listo para viajar a territorio ecuatoriano a las 4:00 a. m. (hora de Venezuela) del 16 de octubre de 2026. Entretanto, la institución continúa a la espera de los visados de cuatro (4) futbolistas restantes, con el objetivo de que puedan incorporarse lo antes posible al grupo en los próximos días”.

Estas son las futbolistas convocadas del Caracas FC Femenino para disputar la Copa Libertadores:

El Caracas FC acude como el único representante del fútbol venezolano en el certamen continental-crédito @cfcfemenino/Instagram

Porteras

Génesis Muñoz

Aranza Aguilar

Defensoras

Adrianny Luna

Emaiven Mota

Zoraida Balcno

Danieli Ramírez

Fabiola Solórzano

Daniela Rodríguez

Paola Briceño

Volantes

Libesth Bandres

Alexa Majano

Ariana Cova

Mariannys Rodríguez

María Díaz

Delanteras

Deiberlin Hernández

Karlis Durán

Orlanny Palacios

Diana Álvarez

Ediman Paredes

María Maza

Esta es la historia del Caracas FC Femenino: así llegó a clasificar a la Copa Libertadores 2026

El retraso en la emisión de los visados obligó a aplazar el debut del equipo venezolano-crédito @cfcfemenino/Instagram

Caracas FC disputará la Copa Libertadores Femenina de 2026 después de conquistar la Liga FUTVE FEM y buscará superar el subcampeonato continental que obtuvo en 2014. El club venezolano integrará el Grupo A junto con Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Santa Fe, según el portal especializado Femina Football.

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Su debut será el 15 de octubre frente a Santa Fe en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador. Corinthians llegará como campeón vigente del certamen.

Caracas FC terminó la primera fase de la Liga FUTVE FEM 2026 en la cima de la tabla con 32 puntos, producto de 10 victorias, dos empates y una derrota. El equipo capitalino definió el campeonato ante Academia Puerto Cabello en el Cocodrilo Sport Park.

Las rojas del Ávila ganaron la final por 1-0 con un gol de Adriany Luna a los 90+2 minutos, desde el sector izquierdo. La conquista representó el séptimo título nacional de su historia.

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El palmarés del club incluye cinco campeonatos de la Liga Nacional de Fútbol Femenino y dos de la Liga FUTVE FEM. También obtuvo tres Copas Venezuela, en las temporadas 2009, 2010 y 2025.

La participación de 2026 será la séptima de Caracas FC en la Copa Libertadores Femenina. La institución fue el primer equipo venezolano en competir en el torneo continental, cuando clasificó en 2009, y su mejor actuación llegó cinco años después, con el subcampeonato frente a San José de Brasil.

El entrenador Gimino Enzo Tropiano acumula 30 años ininterrumpidos en Caracas FC y más de dos décadas de trabajo en el desarrollo del fútbol femenino dentro de la institución. Bajo su conducción, el equipo consiguió en 2009 la primera clasificación de un club venezolano a la Copa Libertadores Femenina.

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La campaña de 2014 marcó otro antecedente para el fútbol femenino venezolano: Caracas FC alcanzó la final continental y terminó como subcampeón ante San José. Tropiano también formó a futbolistas que posteriormente continuaron sus carreras profesionales en ligas internacionales.

Lisbeth Bandres es una de las jugadoras con mayor trayectoria en el club. La mediocampista llegó a Caracas FC en 2008 bajo la dirección de Tropiano, jugó en Alianaza Petrolera de Colombia entre 2017 y 2018 y luego regresó a la institución capitalina.

Bandres disputó 37 partidos y anotó 11 goles con la selección venezolana. Su recorrido la ubica entre las futbolistas históricas de las rojas del Ávila.

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La guardameta Valeria Rebanales se incorporó esta temporada al plantel y fue convocada por Ricardo Belli para la Liga de Naciones Femenina y los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, obtuvo una medalla de oro en los Juegos Sudamericanos y estará en el próximo Mundial Femenino Sub-17.

María Maza terminó como máxima goleadora de la Liga FUTVE FEM 2026 con 8 goles.