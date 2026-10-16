Colombia

Aparición de un grupo de babillas causó pánico en sector rural de Antioquia: autoridades aclararon cómo llegaron los animales a esa región

La Alcaldía del corregimiento indicó que el sitio donde han sido vistos los reptiles fue señalizado, por lo que pidieron a la comunidad tener cuidado

Autoridades limitaron el paso en zona rural de Sopetrán, Antioquia, tras avistamiento de babillas - crédito CAVR
Autoridades limitaron el paso en zona rural de Sopetrán, Antioquia, tras avistamiento de babillas - crédito CAVR
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La aparición de babillas en una zona rural del corregimiento de Córdoba, en Sopetrán, Antioquia, el 16 de octubre de 2026, llevó a la administración municipal a restringir el paso por el área y a solicitar una evaluación ambiental. Los habitantes también reclaman una intervención por la presencia de zancudos y roedores en las aguas cercanas.

La Alcaldía de Sopetrán indicó que el sitio donde han sido vistos los reptiles fue delimitado y señalizado. La medida busca impedir que las personas ingresen al sector y reducir el riesgo de contacto entre la comunidad y la fauna silvestre.

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El municipio adelanta conversaciones con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y otras autoridades ambientales para definir el manejo de los animales. Por ahora, no se ha informado cuántas babillas se han avistado ni su tamaño aproximado, pero se estima que son cuatro: dos adultos y dos crías.

La Corporación indicó que el avistamiento no responde a una invasión territorial ni a un desplazamiento anómalo de la especie. A la par, explicó que el estanque no funciona como planta de tratamiento de aguas residuales.

La comunidad pide que se evalúen las condiciones del sector

Los residentes sostienen que la preocupación no se limita a los reptiles. Varios habitantes han señalado la proliferación de zancudos y roedores en el entorno, por lo que piden que la revisión incluya las condiciones ambientales y sanitarias de la zona.

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“Es una zona que necesita una intervención urgente porque, la verdad, sentimos que ha estado abandonada. Ojalá la alcaldía no deje que coja ventaja porque cada vez puede aumentar más el riesgo”, afirmó un habitante en entrevista con El Colombiano.

El vecino añadió que las familias temen que los niños se aproximen a la zona restringida. La comunidad considera que el cerramiento debe ir acompañado de acciones sobre el estado general del lugar.

La Alcaldía del corregimiento indicó que el sitio donde han sido vistos los reptiles ya fue señalizado, por lo que pidieron a la comunidad tener cuidado - crédito @Corantioquia/X
La Alcaldía del corregimiento indicó que el sitio donde han sido vistos los reptiles ya fue señalizado, por lo que pidieron a la comunidad tener cuidado - crédito @Corantioquia/X

Frente a las preocupaciones de los habitantes de la zona, la administración municipal recomendó conservar la calma ante un avistamiento y evitar conductas que expongan a las personas o a los animales. Entre las indicaciones destacó no acercarse para tomar fotografías, no tocar ni intentar capturar a las babillas y no arrojarles comida.

Tampoco se aconseja perseguirlas o tratar de espantarlas sin apoyo especializado. Quienes encuentren uno de estos animales deben mantener una distancia prudente y avisar a las autoridades para que determinen el procedimiento correspondiente.

Las entidades ambientales continuarán con la evaluación del sector para establecer las medidas de manejo. Hasta el momento, la Alcaldía no ha comunicado una fecha para finalizar ese proceso.

CAR reportó aumento en rescates y liberaciones de fauna silvestre en Sabana Centro

CAR reportó aumento en rescates y liberaciones de fauna silvestre en Sabana Centro - crédito @cornare/X
CAR reportó aumento en rescates y liberaciones de fauna silvestre en Sabana Centro - crédito @cornare/X

En mayo de 2026, la Corporación Autónoma Regional (CAR) atendió 53 ingresos de fauna silvestre durante el primer trimestre de 2026 en Sabana Centro y logró liberar a 38 animales tras su rehabilitación. La entidad alertó que la presencia de aves, reptiles y mamíferos en áreas urbanas eleva los riesgos por pérdida de hábitat, colisiones y contacto con personas.

El tráfico ilegal mantiene una cadena de captura, transporte, acopio y comercialización que afecta a miles de ejemplares en Colombia. Entre 2023 y 2025, los reptiles encabezaron los registros nacionales con más de 9.000 individuos, seguidos por 2.621 aves y 1.553 mamíferos, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En Sabana Centro, los equipos técnicos del Centro de Atención y Valoración y de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres recibieron 17 animales en enero y otros 17 en febrero. La cifra subió a 19 en marzo, con predominio de aves, especialmente loros, además de reptiles y mamíferos.

Un informe revela la intensificación de casos atendidos por los equipos técnicos, evidenciando más interacción y peligro para aves, mamíferos y reptiles, lo que motiva llamados a la denuncia oportuna de tráfico y maltrato- crédito Ministerio de Ambiente
Un informe revela la intensificación de casos atendidos por los equipos técnicos, evidenciando más interacción y peligro para aves, mamíferos y reptiles, lo que motiva llamados a la denuncia oportuna de tráfico y maltrato- crédito Ministerio de Ambiente

La atención de esos casos refleja una mayor interacción entre la fauna y los entornos urbanos. La pérdida de espacios naturales, los accidentes por colisión y el ingreso de animales a zonas pobladas incrementan la exposición de las especies a lesiones, cautiverio o tráfico.

El director regional de la CAR en Sabana Centro, Mauricio Garzón, precisó el resultado de las labores de recuperación: “Son 38 animales silvestres que lograron ser liberados y retornaron a su hábitat natural”. También pidió a la comunidad reportar la presencia de ejemplares silvestres, así como posibles casos de tráfico o maltrato.

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