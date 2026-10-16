Karol G lanzó el video de ‘BbY WOW’ con los españoles Judeline y Rusowsky: lo grabó durante uno de sus conciertos

El lanzamiento combina momentos del debut en vivo de los tres músicos con escenas de la preparación previa al show - crédito @bichotarecords/ Instagram

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Karol G estrenó por sorpresa el videoclip de BbY WOW, la canción que comparte con Judeline y Rusowsky, después de llevar a ambos artistas al escenario del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, durante uno de los últimos conciertos de su gira por Estados Unidos.

El lanzamiento reúne imágenes de aquella presentación en vivo, que marcó el debut de los tres intérpretes sobre una misma tarima, y escenas registradas en los ensayos previos al espectáculo. La propuesta audiovisual muestra la preparación de la actuación y el vínculo entre los músicos antes de salir frente al público.

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La colombiana cerró así una etapa de su recorrido por Estados Unidos con una nueva pieza visual vinculada a su más reciente álbum, No me arrepiento de sentir tanto. La canción ya había ganado espacio en las plataformas digitales antes de la publicación del video y pasó a convertirse en uno de los temas con mayor alcance del proyecto.

El show de Karol G en el MetLife Stadium se convirtió en el videoclip de 'BbY WOW' - crédito captura de pantalla Karol G/ YouTube

El MetLife Stadium fue el escenario elegido para grabar las imágenes

La actuación de Karol G, Judeline y Rusowsky en el MetLife Stadium el 17 de septiembre del 2026 tuvo una función adicional a la del show en vivo. Las imágenes de esa noche se utilizaron para construir buena parte del videoclip oficial de “BbY WOW”.

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El material alterna planos de la presentación ante el público con momentos de los ensayos. Allí se ve a los tres artistas mientras preparan la interpretación y afinan los detalles de la puesta en escena antes de la aparición conjunta en Nueva Jersey.

La participación de Judeline tuvo una repercusión especial en España. La cantante se convirtió en la primera artista española que llegó al primer puesto del Top 50 Global de Spotify a partir del impacto de la colaboración.

BbY WOW supera las 322 millones de reproducciones en Spotify y alcanzó el primer lugar de la lista diaria global de la plataforma. El tema también llegó a la cima de los rankings Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S. y Hot Latin Songs en Estados Unidos.

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La canción nació luego de una ruptura y no iba a formar parte del disco

Karol G escribió BbY WOW en enero de 2026, en un período personal marcado por una ruptura. En ese momento, la artista escuchaba música alternativa y se había alejado temporalmente del reggaetón, un género asociado a buena parte de su trayectoria.

La cantante no tenía previsto incluir el tema dentro de No me arrepiento de sentir tanto. A pocos días de entrar al estudio de grabación, decidió que la canción solo se publicaría si podía contar con la participación de Judeline y Rusowsky.

La condición de Karol G fue reunir a los dos artistas para completar la versión definitiva del tema. La colaboración unió a tres figuras de escenas musicales distintas: la colombiana, una de las voces más reconocidas de la música urbana latina; Judeline, artista española; y rusowsky, músico y productor vinculado al pop alternativo.

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La decisión también definió el tono de la canción, que se distancia de las fórmulas más asociadas al repertorio de Karol G y suma referencias de la música alternativa que la cantante escuchaba durante el proceso de composición.

Judeline y Rusowsky llevaron la colaboración del estudio al escenario

El concierto en Nueva Jersey fue la primera oportunidad para que los tres artistas interpretaran BbY WOW en vivo. La actuación quedó incorporada al video y permitió que el público presente viera la unión de las voces fuera del estudio de grabación.

El lanzamiento llegó tras el cierre de una serie de fechas de Karol G en Estados Unidos. Con el videoclip, la artista extendió la promoción de No me arrepiento de sentir tanto y recuperó una canción que ya acumulaba resultados destacados en streaming y rankings internacionales y más de 45 días en la cima del global de Spotify.

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La publicación también consolidó la exposición internacional de Judeline y Rusowsky, quienes participaron de una de las canciones más reproducidas del álbum.