Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Libertad de Paraguay por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina.
El partido se jugará el 16 de octubre de 2026 en el estadio Banco Guayaquil de Quito desde las 3:00 p. m. y será transmitido por Win Sports y su plataforma Win Play, así como por la aplicación PlutoTV para todo Sudamérica.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del partido y los 90 minutos en territorio ecuatoriano.
Deportivo Cali consiguió su tercer título de la Liga Femenina en Colombia, el segundo consecutivo, tras vencer a Independiente Santa Fe en la tanda de penaltis de la final 5-4.
Nómina de jugadoras del Deportivo Cali para la Copa Libertadores Femenina
Porteras
- Maryory Sánchez
- Andrea Vera
Defensas
- Liz Osorio
- Stefanía Perlaza
- Angie Salazar
- Ana Fisgativa
- Jessica Bermeo
- Andrea Gómez
- Lisseth Moreno
- Natalia Ruiz
- Zharick Montoya
Volantes
- Natalia Hernández
- Paula Medina
- Loren Sánchez
- María Morales
- Liceth Cárdenas
- Daniela Castellanos
Delanteras
- Ingrid Guerra
- Melanin Aponzá
- Karla Viancha
- Leidy Cobos
- Eidy Ruiz
- Michelle Vásquez
Director técnico: Jhon Alber Ortiz
Así fue la final en la que Deportivo Cali estuvo y perdió ante el Corinthians
Deportivo Cali es uno de los dos clubes colombianos que disputarán la Copa Libertadores Femenina 2026, el certamen que reúne a los 16 mejores conjuntos del continente, en esta ocasión en Ecuador, y el objetivo es volver a darle al país el trofeo que no consigue desde 2018, cuando Atlético Huila se coronó campeón.
Las “Azucareras” sueñan con conquistar el continente
El equipo caleño llega como cabeza de serie del grupo D tras conquistar el tricampeonato de la Liga Femenina. En la zona también están Nacional de Montevideo y Universidad de Chile, los mismos rivales que enfrentó en la primera ronda de 2025: empató 1-1 con Libertad, venció 1-0 a las uruguayas y superó 2-0 a las chilenas.
El torneo representa una nueva oportunidad para el Cali, que en la edición anterior llevó al Corinthians hasta los penaltis. Los clubes colombianos han alcanzado finales desde la consagración del Atlético Huila, pero los equipos brasileños han ganado esas definiciones.