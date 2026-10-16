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Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

El equipo “Azucarero” tendrá su primer reto en el torneo más importante a nivel femenino del continente ante el cuadro paraguayo

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Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Libertad de Paraguay por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina.

El partido se jugará el 16 de octubre de 2026 en el estadio Banco Guayaquil de Quito desde las 3:00 p. m. y será transmitido por Win Sports y su plataforma Win Play, así como por la aplicación PlutoTV para todo Sudamérica.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del partido y los 90 minutos en territorio ecuatoriano.

13:57 hsHoy

Jugaron meses sin que les pagaran e hicieron un “fondo” para sobrevivir: así fue como las futbolistas del Cali se convirtieron en bicampeonas de la Liga Femenina

La crisis económica que atraviesa el Deportivo Cali también le tocó afrontarla al equipo femenino, que con varias quincenas adeudas no renunciaron al objetivo de ser campeonas

Deportivo Cali son bicampeonas de la Liga Femenina tras derrotar a Independiente Santa Fe - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali son bicampeonas de la Liga Femenina tras derrotar a Independiente Santa Fe - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali consiguió su tercer título de la Liga Femenina en Colombia, el segundo consecutivo, tras vencer a Independiente Santa Fe en la tanda de penaltis de la final 5-4.

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13:27 hsHoy

Nómina de jugadoras del Deportivo Cali para la Copa Libertadores Femenina

La página especializada dio a conocer a las convocadas de las Azucareras-crédito @futfemcolombia/Instagram
La página especializada dio a conocer a las convocadas de las Azucareras-crédito @futfemcolombia/Instagram

Porteras

  • Maryory Sánchez
  • Andrea Vera

Defensas

  • Liz Osorio
  • Stefanía Perlaza
  • Angie Salazar
  • Ana Fisgativa
  • Jessica Bermeo
  • Andrea Gómez
  • Lisseth Moreno
  • Natalia Ruiz
  • Zharick Montoya

Volantes

  • Natalia Hernández
  • Paula Medina
  • Loren Sánchez
  • María Morales
  • Liceth Cárdenas
  • Daniela Castellanos

Delanteras

  • Ingrid Guerra
  • Melanin Aponzá
  • Karla Viancha
  • Leidy Cobos
  • Eidy Ruiz
  • Michelle Vásquez

Director técnico: Jhon Alber Ortiz

13:06 hsHoy

Así fue la final en la que Deportivo Cali estuvo y perdió ante el Corinthians

Deportivo Cali le dijo adiós al título de la Copa Libertadores Femenina: perdió en penales ante Corinthians

Luego de empatar sin goles en los 90 minutos, un fallo de Stefanía Perlaza provocó que las Azucareras terminaran con las manos vacías en la serie desde los 12 pasos

Deportivo Cali perdió con Corinthians en la final de la Copa Libertadores Femenina, luego de caer en penales por 5-3 - crédito Conmebol
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12:40 hsHoy

Deportivo Cali vs. Libertad: hora y canal de televisión para ver el debut de la campeona colombiana en la Copa Libertadores Femenina

La tricampeona de la Liga Femenina empezará su camino en el torneo internacional en Ecuador, con el objetivo de ser protagonista y lograr el segundo trofeo en el certamen para el país

Deportivo Cali empezará su travesía por la Copa Libertadores Femenina ante el Libertad de Paraguay - crédito Deportivo Cali Femenino
Deportivo Cali empezará su travesía por la Copa Libertadores Femenina ante el Libertad de Paraguay - crédito Deportivo Cali Femenino

Deportivo Cali es uno de los dos clubes colombianos que disputarán la Copa Libertadores Femenina 2026, el certamen que reúne a los 16 mejores conjuntos del continente, en esta ocasión en Ecuador, y el objetivo es volver a darle al país el trofeo que no consigue desde 2018, cuando Atlético Huila se coronó campeón.

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11:59 hsHoy

Las “Azucareras” sueñan con conquistar el continente

Deportivo Cali
Deportivo Cali empezará su travesía por la Copa Libertadores Femenina ante el Libertad de Paraguay - crédito Deportivo Cali Femenino

El equipo caleño llega como cabeza de serie del grupo D tras conquistar el tricampeonato de la Liga Femenina. En la zona también están Nacional de Montevideo y Universidad de Chile, los mismos rivales que enfrentó en la primera ronda de 2025: empató 1-1 con Libertad, venció 1-0 a las uruguayas y superó 2-0 a las chilenas.

El torneo representa una nueva oportunidad para el Cali, que en la edición anterior llevó al Corinthians hasta los penaltis. Los clubes colombianos han alcanzado finales desde la consagración del Atlético Huila, pero los equipos brasileños han ganado esas definiciones.

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