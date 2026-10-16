Deportivo Cali vs. Libertad en vivo - Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del debut de las campeonas de Colombia en América

Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Libertad de Paraguay por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina.

El partido se jugará el 16 de octubre de 2026 en el estadio Banco Guayaquil de Quito desde las 3:00 p. m. y será transmitido por Win Sports y su plataforma Win Play, así como por la aplicación PlutoTV para todo Sudamérica.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa del partido y los 90 minutos en territorio ecuatoriano.