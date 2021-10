“Me decían que no iba a pasar nada con mis contenidos, ahora soy tendencia”: Aura Cristina Geithner defiende sus publicaciones en Only Fans

Aura Cristina Geithner. Foto: Instagram @crissgeithner

La actriz Aura Cristina Geithner nuevamente encendió las redes sociales luego de haber compartido una galería de fotos en el que se dejó ver con poca ropa. Frente a esto sus seguidores se dividieron entre los que apoyan este tipo de contenido y los que no.

Geithner se ha dado a conocer en sus redes sociales por su espontaneidad, su belleza y de sensualidad, esta vez decidió postear desde su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes que desataron una polémica. Aura Cristina se encontraba frente al lente de la cámara mientras estaba sentada en una silla colgante la cual estaba rodeada de muchas flores blancas.

En las fotos se ve que luce un corto short negro y una blusa blanca manga larga, atuendo que acompañó con sugestivas poses causando así que muchas de las miradas de los usuarios se fueran para sus piernas. Las fotografías publicadas por la también cantante, fueron con el objetivo de desearle un buen día a toda su audiencia, y, aunque en muchos logró admiración, en otros de los internautas, sólo causó críticas.

Uno de los comentarios que se puede leer en la publicación es: “Señora es usted muy bonita, pero creo que algunas poses no te van, igual eres muy linda”, “qué necesidad de estar de mostrona todo el tiempo, no hay necesidad de eso”, “no entiendo por qué te tomas fotos así”, “yo creo que ya está bastante adulta para saber lo que hace y lo que no”, “dejen de criticar que ella es muy bella”, aseguraron algunos de los usuarios.

Recientemente, en una entrevista para diferentes medios, la creadora de contenido confesó que muchas personas de su círculo social le decían que " no iba a pasar nada con mis contenidos, yo no les presté atención y mira, soy tendencia cada vez que subo contenido ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que muchas y muchos que salieron a criticarme… hoy están haciendo lo mismo”.

Luego de lanzar su álbum ‘Triunfadores de la Música Popular’, en donde en la carátula aparece Aura Cristina al lado de otros reconocidos intérpretes de este género, dio otra entrevista en la que contó cuánto tiempo invierte al día en Instagram y en Tik Tok, y que si llegó a pensar que tendría éxito en la plataforma Only Fans.

Sobre lo primero confesó que a sus redes sociales les dedica mínimo 2 o 3 días a la semana para hacer contenido. Y sobre lo segundo, dijo que: “Siempre he sido una mujer bendecida, quizá al comienzo estaba nerviosa por la reputación de la plataforma, la serie de no restricciones a la comunidad, pero me sostuve en mis principios y defendí mi contenido sensual y erótico. Me ha gustado mucho y mis fans se han convertido en parte importante de mi trabajo y mi vida”.

