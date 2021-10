Con un video, Margarita Rosa de Francisco reitera que no va a ser candidata a nada en el 2022

Margarita Rosa de Francisco respondió de forma tajante a una crítica en Twitter. Foto: Colprensa

A pesar de las repetidas aclaraciones de Margarita Rosa de Francisco acerca de no desear un cargo público en ningún gobierno ni tampoco de querer buscar una candidatura para el Congreso, los usuarios aseguraron que tras la reunión entre simpatizantes y aspirantes al legislativo para el 2022 por el Pacto Histórico, la actriz y presentadora habría tomado la ansiada decisión.

Sin embargo, además de tuitear que no sería de esa manera, expuso también en un video que no quiere ser candidata a nada porque “con el reinado me bastó”, recordando cuando fue señorita Valle en 1984 y quedó de virreina en el Concurso Nacional de Belleza.

De Francisco reiteró que no quiere nunca un cargo público, en ningún gobierno. “Mi compromiso político es el que tengo como ciudadana independiente y eso ya es bastante”, aseveró la actriz.

Ahora en video (me avisan si no quedó claro): pic.twitter.com/HSSRDVBRro — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 11, 2021

Esta información se conoció después de la comentada foto en la que De Francisco aparecía junto con la ambientalista Isabel Zuleta, el senador Gustavo Bolívar, los activistas Beto Coral y Alejandro Villanueva y la comunicadora Claudia Zea.

Bolívar no solo dejó ver una reunión que claramente se centró en esa alianza política para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, sino que prometió que de ahí saldrá una “noticia bomba”. De esta foto fue de dónde salió el rumor de la supuesta candidatura de la actriz.

“Viernes de conspiretas.Tema central: El Pacto Histórico. De esta cena saldrá una noticia bomba”, escribió Bolívar. Quien agregó además sobre la cena, que ninguno pidió carne para no contribuir con la deforestación de la Amazonía. “Los pitillos son de cartón. Y la Coca-cola es de Warren Buffett el mayor filántropo del mundo. Ha regalado más de 46 mil millones de dólares a las comunidades más pobres”, escribió Bolívar.

De hecho, recientemente se conoció que la también presentadora será protagonista de ‘El viaje al centro de la tierra’, una serie inspirada en el libro homónimo de Julio Verne que relata las aventuras de un grupo de niños, quienes se introducen en una dimensión paralela y descubren un mundo lleno de cosas fascinantes.

Así lo confirmó en días pasados María Clara López, manager de la artista colombiana, a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, por medio de la cual aprovechó para agregar algunas fotografías de lo que han sido los rodajes, llevados a cabo desde mayo pasado.

“Muy pronto llegará a Disney+ ‘El viaje al centro de la tierra’, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco junto a un gran elenco. El proyecto, producido por National Geographic y Estudios Teleméxico, es inspirado en el libro de Julio Verne y, no solo traerá diversión, sino conciencia en pro de la conservación del planeta”, comentó López.

De igual manera, la representante de Margarita Rosa dejó saber que serán ocho capítulos los que van a componer la serie, con una duración de 30 minutos cada uno.

Lo que sí está claro, según información oficial de Disney Original Productions, son los actores que estarán al lado de la recordada protagonista de ‘Café con aroma de mujer’. Entre los otros protagonistas, por ejemplo, destacan Óscar Jaenada (Luis Miguel, La serie), Mauricio ‘El Diablito’ Barrientos (La casa de las flores), Alejandro Calva (La reina del sur) y Gabriel Goity (Psiconautas), junto con una nómina de talentosos artistas juveniles liderada por Yankel Stevan (Control Z) y Sebastián García (The Plot Against America).

SIGA LEYENDO