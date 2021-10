Sentido homenaje de Gabriel Vallejo a su hermano policía asesinado: “tristeza y desolación embargan mi espíritu”

Luego de que este viernes se conoció el asesinato del subteniente Juan Pablo Vallejo, hermano de Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, este compartió un sentido pronunciamiento en su cuenta de Twitter donde se refirió al crimen y dejó un mensaje a los delincuentes.

Los hechos se presentaron en la Avenida Circunvalar con calle 40A, en inmediaciones del Parque Nacional (localidad de Chapinero) mientras que el oficial muerto cumplía su labor; su hermano congresista comenzó diciendo que jamás pensó “que la muerte se asomara de la manera en que lo hizo este día”; además, aseguró sentirse triste y desolado.

Además, dijo que su familia está desconsolada por el lamentable crimen, que la partida del joven oficial deja un “inmenso vacío” y que ahora lo que más le duele es el “sufrimiento inconmensurable que está sintiendo su esposa Carolina, su hija Isabella, su madre Alida, mi padre y toda la familia, solo Dios lo sabe”, agregó el parlamentario uribista.

Más adelante, catalogó la muerte de su familiar como “uno de los hechos más dolorosos de mi existencia” y lamentó específicamente los hechos en los que el subteniente se despidió de este mundo. En ese aparte aprovechó pare rendir una especie de homenaje a los policías, soldados y demás integrantes de la fuerza pública colombiana.

“Durante las últimas horas no he dejado de pensar un solo instante en esos miles de hombres y mujeres que se levantan a diario para dar su vida por nosotros, no he dejado de pensar en familias, en sus hijos, en sus amigos, he logrado sentir la angustia que ellos sienten cada vez que salen de sus hogares para cumplir con su deber: la defensa a la vida, la libertad y la propiedad de todos nosotros”, reflexionó el representante.