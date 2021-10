Manuel Turizo lanza su tema ‘Te olvido’

Foto tomada de Instagram @ManuelTurizo

“En una noche te olvido, vete con todas tus explicaciones, yo vi que estaba contigo y no es culpable de sus decisiones; en una noche te olvido, pa’ seguir creyéndote no hay razones”, es parte del tema ‘Te olvido’ que Manuel Turizo lanzó en conjunto con su videoclip el jueves 7 de octubre de 2021. La pieza audiovisual contó con P The Chemist como director.

“Mi gente, vamos a cantarle a esa persona “En una noche te olvido’, ¡gracias por tanto apoyo y cariño!”, fueron las palabras que plasmó el reguetonero colombiano en los comentarios de su video en YouTube que, hasta el día de hoy, va por un poco más del millón de visualizaciones.

Además, en los diez meses que van del 2021 el monteriano ‘se puso la 10′, como se dice coloquialmente, para trabajar en muchos de sus proyectos musicales, por ejemplo, un nuevo álbum que bautizará con el nombre de ‘2000′ y que encierra canciones como ‘Te olvido’.

El intérprete de ‘Esperándote’ rápidamente está saltando de un disco a otro, pues el 9 de abril pasado sacó al mercado ‘Dopamina’, en el que tiene canciones con Maluma, Wisin y Yandel, Rauw Alejandro y otros reguetoneros más. En dicho álbum hay una canción llamada ‘Tiempo’, de la que Turizo dio cuenta de la preferencia que siente hacia ella, a la vez, comentó algunas de las cosas que pasaron durante la realización del videoclip.

“De mis favoritas, ‘Tiempo’… Un día a las dos de la mañana se me ocurrió la idea del video, busqué con los directores y encontramos lugares brutales y materializamos la idea. Se nos atravesó un zorro mientras grabábamos, me estaba congelando feo a -5 grados, pero fue una nota”, escribió el cantante urbano en sus redes sociales.

Por otro lado, Manuel Turizo estuvo entre septiembre y octubre con su ‘Dopamina Tour’ por Estados Unidos, también llegó a Puerto Rico. Otros cantantes urbanos como Maluma, también han estado de concierto por este tiempo en los Estados Unidos. Además, de artistas de música popular como Paola Jara.

Videos musicales que Manuel Turizo ha lanzado este 2021:

En estos diez meses el colombiano ha lanzado hit tras hit, entre ellos ‘Amor en coma’, en conjunto con su compatriota Maluma. El videoclip está disponible desde abril pasado.

Poco después estrenó ‘Antes que te vayas’ y ‘Hoy vuelvo a beber’, ambos temas con sus videos musicales. Paralelamente, también ha compartido las piezas audiovisuales de otras canciones y, en agosto trabajó musicalmente con Tini en el tema ‘Maldita foto’.

En otros temas, por estos meses se han desarrollado premios musicales como los ‘Latino Music Awards 2021′ (4 de octubre) y los ‘Billboard Latin Music Awards 2021′ (23 de septiembre), en estos últimos precisamente Sebastián Yatra y Manuel Turizo estuvieron juntos en una misma categoría por una canción en la que también colaboran con el boricua, Rauw Alejandro: ‘TBT’, que fue nominada como ‘Canción Latin Pop del año’, pero no ganó.

