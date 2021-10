La Voz Senior: El participante que llegó al programa con el objetivo de reconquistar a su pareja

‘La Voz Senior’. Foto: Instagram @caracoltv

Más allá de superar los filtros de ‘La Voz Senior’ y demostrar todas sus destrezas vocales y musicales para intentar salir victorioso como ganador del reality de canto, Reinaldo López también tenía otro objetivo muy destacado entre sus planes: “Reconquistar a su mujer”, como lo mencionó el argentino Axel, quien se desempeña como asesor.

Durante las dos primeras semanas de su emisión (estreno el 20 de septiembre), el público de ‘La Voz Senior’ vio las audiciones de un sinnúmero de concursantes; ahora se fue un paso más allá y se entró en el siguiente filtro: ‘Las súper batallas’, en esta oportunidad, dos participantes hacen un show en conjunto y posteriormente solo uno es seleccionado.

De este modo, en su respectiva presentación, Reinaldo se fue por el camino del tango con ‘Todo a media luz’, escuchada en los vozarrones de Carlos Gardel y Rocío Durcal (versión balada). Por su parte, Tairé de Cuba cambió el ambiente musical con el género tropical y su canción fue ‘Un montón de estrellas’ de Pablo Montañez; Gilberto Santa Rosa también ha interpretado el tema.

Posteriormente y, como siempre pasa, se genera conversación entre los jurados en torno a las presentaciones musicales observadas; en ese momento, Axel comentó: “Yo quería decir, para mí algo muy importante para Reinaldo, que él ya acá, pase lo que pase, ganó; porque uno de sus objetivos, ustedes no lo saben, era reconquistar a su mujer. Yo creo que si tu mujer después de ver esto no vuelve con vos no sé qué se puede hacer”.

Ante las palabras del cantante argentino, el participante de 77 años de edad sentenció: “Eso espero”. Sin embargo, no se amplió la información respecto de los motivos que guiaron su relación sentimental a una separación. Por otro lado, más adelante Reinaldo también quiso dejar constancia de que su historia con el alcohol ya tuvo punto final: “Decirles a todos los que han tenido problemas con la bebida que aquí estoy yo dando ejemplo de que superé eso”.

Cabe mencionar que, el colombiano Andrés Cepeda – jurado que lidera el equipo de ambos señores – seleccionó a Tairé de Cuba.

¿Qué pasó en el capítulo más reciente de ‘La Voz Senior’?:

Lo ocurrido con Reinaldo fue parte de lo que se vio en el reality de canto el miércoles 6 de octubre, pero el jueves el público no pudo ver el programa de telerrealidad porque el partido Perú vs. Chile acaparó su horario en Caracol Televisión. Posteriormente, el viernes 8 de octubre los concursantes volvieron a estar en pantalla.

Fue así como en su ‘Súper Batalla’ María Isabel y Ricardo Parra (del equipo del mexicano Jesús Navarro) lo dejaron todo en la cancha, por un lado, la señora eligió el género musical del bolero y la canción ‘Cuando vuelva a tu lado’, que ha pasado por voces como la de Luis Miguel. Luego llegó Parra, quien entonó con un sonido más clásico el tema ‘Sobreviviré’ de Gloria Gaynor, canción escuchada originalmente en inglés. Posteriormente, Navarro seleccionó a Ricardo.

En su caso, Armando Escobar y Miguel Muñoz (del equipo del colombiano Andrés Cepeda) también cantaron en conjunto; Escobar – igual que María Isabel – también se fue por el camino del bolero, pero él interpretó el tema ‘Cómo fue’, que en el terreno nacional Andrés Cepeda tiene su versión. Muñoz, en cambio, llegó con una canción inclinada hacia la balada: ‘Cómo decirte’, escuchada en las voces de Génesis y Compañía Ilimitada. Posteriormente, Cepeda seleccionó a Escobar.

En cuanto a Armonía Quindiana y Luis Felipe (del equipo de la española Natalia Jiménez), éste último repitió el género del bolero con ‘Solamente una vez’, Agustín Lara y Andrea Bocelli, entre otros, han cantado el tema. El grupo, por su parte, cambió el ambiente musical con ‘Café negro’. Posteriormente, Jiménez seleccionó a Armonía Quindiana.

