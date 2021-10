Koral Costa le pidió matrimonio a Omar Murillo: “tenemos el sueño de casarnos en África”

Foto tomada de Instagram @Bola8Actor

Una sorpresiva noticia recibieron los seguidores de las celebridades caleñas Omar Murillo y Koral Costa, luego de que el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, transmitido por la señal de Canal 1, revelara en exclusiva las imágenes del momento en que se entregaron el ‘anillo’ de compromiso.

Sin embargo, contrario a lo que dicta la tradición, fue ‘La reina de la extravagancia’ quien se arrodilló y le pidió a su pareja reafirmar en el altar el amor que los tiene juntos desde hace casi 15 años.

Fue durante la celebración de cumpleaños del actor, conocido por su papel de ‘Bola 8′ en la serie ‘El man es Germán’, que la también cantante e influenciadora digital decidió sorprenderlo a él y todos los asistentes del evento al pedirle que se casen por la iglesia, pues ya se habían comprometido por lo civil.

“Porque eres el mejor hombre del mundo y porque te lo mereces todo (...) Yo hace rato lo quería hacer y que cumplamos un sueño que tenemos: casarnos en África, eso es algo que hemos pensado desde hace más de 14 años”, explicó Koral Costa al mencionado medio.

Otro de los aspectos que llamó la atención en esta inesperada pedida de mano fue el anillo, pues la mujer decidió improvisar la pieza con una servilleta, lo cual también hace pensar a su comunidad de fanáticos que pronto tendrán noticias de, lo que se piensa, serán un par de extravagantes joyas.

Entretanto, Murillo añadió que el matrimonio será una realidad y por eso van a comenzar de una vez a planear todos los detalles del evento. Mientras que sobre la celebración de su cumpleaños, también se mostró agradecido con Koral, quien le alquiló una limusina para pasearlo por Bogotá, donde también se llevó a cabo una fiesta temática de Bob Esponja con la cual él soñaba desde hace rato.

Vea aquí el momento en que Costa le pide matrimonio a Omar:

De este modo, la mejor amiga de ‘Epa Colombia’ y el hombre al que también se le conoce por su participación en el desaparecido programa ‘También caerás’, responden con hechos a una mujer que ha intentado interferir en la relación y se ha mostrado bastante insistente para que él le dé una oportunidad, así sea a “escondidas de su esposa”.

“Tengo algo que contarles porque me aterra pero me da risa (...) una mujer le tira los perros a mi marido y le dice que me deje, y aunque no voy a publicar su nombre –¿para qué?–, sí les voy a mostrar lo que le escribió y lo que Omar, muy caballerosamente, le respondió”, comentó la vallecaucana.

De igual manera, mostró las capturas de pantalla de los respectivos chats y la candente fotografía con la cual pretendían provocar al actor y comediante de 39 años: “Papasito, deje a esa mujer que tiene tan boleta, venga conmigo y déjela. Amor, aquí entre nosotros o nos vemos a escondidas, pues yo estoy igual de buena a ella. Piénsalo, te dejo mi número”.

Mientras que en las otras líneas de la conversación, queda en evidencia cuando Omar Murillo contesta con una negativa a la propuesta, pues argumenta que está enamorado de su esposa y no necesita a ninguna otra mujer en su vida. No obstante, recibió un nuevo comentario en el que la mujer reiteró su propuesta, le pidió que lo piense y le envió una foto de sus glúteos.

A pesar del calibre de los chats que encontró, Koral Costa no se alarmó y, aunque advierte que en épocas pasadas su reacción pudo haber sido muy diferente, ahora este tipo de personas que quieren hacerle daño no le quitan el sueño. Además, concluyó que no tendría problema en dejar a alguien que ya no quiera estar a su lado.