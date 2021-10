A Álvaro Montero le salió nueva denuncia de otro exjugador: “él fue muy ingrato” / FCF

En las últimas horas el nombre de Álvaro Montero, arquero del Deportes Tolima, se ha visto involucrado en medio de una polémica por una supuesta demanda que instauraría el exfutbolista y actual coporopietario del Venezia FC, Iván Ramiro Córdoba. Sin embargo, esta no sería la única controversia que tendría el guardameta ya que también se conoció otro caso similar que lo involucra a otro exfutbolista.

De hecho, todo inició con la revelación del periodista del programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, Javier Hernández Bonnet, quien dio a conocer que hay un pleito jurídico entre Córdoba y Montero, que no tienen las mejores relaciones personales y profesionales.

“Tengo una versión y quiero confirmarla. Es de una fuente muy seria. Iván Ramiro Córdoba, quien fuera el representante de Álvaro Montero, demandó al jugador por violación al contrato de representación y es muy posible que, en las próximas horas se haga un trámite de embargo salarial para el guardameta del cuadro Deportes Tolima”, mencionó el periodista manizaleño.

Y es que todo surgió luego de que ambos sostuvieran una relación laboral tras la intención del portero guajiro de salir del fútbol profesional colombiano para incursionar en el balompié del exterior. Es más, cabe recordar que, en junio de este año, Córdoba estuvo ofreciendo a Montero en Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro en Argentina, aunque finalmente las negociaciones no se concretaron y desde allí habrían comenzado a darse los inconvenientes que llevaron al antioqueño a tomar acciones legales.

El empresario e intermediario para el fichaje de jugadores, en su mayoría colombianos, estaría reclamando un incumplimiento contractual por diferencias económicas.

Pero esta no es la única polémica conocida en las últimas horas, pues el exfutbolista León Darío Muñoz, quien fue uno de los representantes de Montero al inicio de su carrera, también habría demandado al arquero de 26 años. Así lo confirmó en diálogo con NoticiasRCN, donde además comentó cómo fue su experiencia con el deportista.

“Álvaro Montero fue como un hijo para mí. Lo cogí desde los 17 años en la Guajira, fue más una inversión. Le pagué a los papás por el pase de él; yo tenía mis convenios y los poderes de los papás. Duramos en esa relación 7 años, y, a los 7 años; él decidió que ya no quería seguir trabajando conmigo”, afirmó inicialmente el recordado jugador de Atlético Nacional.

Y es que también confirmó que, durante su relación laboral, en la que fungía como representante, lo llevó a Brasil y Argentina, pero que de un momento a otro lo vio en el Deportes Tolima y el jugador simplemente se alejó y dejó a la deriva todos los contratos firmados.

“Él nunca más me volvió a hablar ni aparecer, él cortó relación conmigo con mucha ingratitud, nunca más me contestó el teléfono. La última vez me lo encontré en Rionegro, hablé con él y me dijo que iba a seguir su vida sin nadie, a pesar que él tenía firmado contratos conmigo. Yo hice lo que tenía que hacer, entablé acciones jurídicas en contra de él y se portó como no debía”, le explicó a NoticiasRCN.

Sin embargo, Muñoz reconoció que hasta el momento Montero ha cumplido con los acuerdos de pago a los que llegaron, pues simplemente le devolvió un dinero que le debía, aunque nunca le reconoció nada del patrocinio que le dio durante la carrera que hizo en la Selección Colombia y en el exterior.

Ante la nueva situación con Iván Ramiro Córdoba, León Darío dio su opinión y dejó claro que es muy triste ver ese tipo de problemas con personas tan serias como lo es el ídolo del Inter de Milán.

“Yo conozco a Iván de toda la vida, él me hizo el puente para que Álvaro llegara a San Lorenzo y ahí empezaron a trabajar juntos, lo que yo sé de Iván es que ha sido muy correcto, una persona muy seria, y que esté en problemas con Álvaro es muy triste porque uno no puede entrar en problemas con la gente que lo ha ayudado. Uno no puede ser ingrato con la gente que le ha colaborado, el fútbol se acaba y él va a seguir siendo una persona normal”, concluyó.

Sumado a estas polémicas, Montero no fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para la triple fecha eliminatoria de octubre de la selección Colombia contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Aunque no es del todo confirmado, uno de los motivos para que Montero no fuera suplente directo de David Ospina tiene que ver con que el portero agredió a Hernán Menosse en la fecha 9 de la Liga BetPlay II 2021.

Cabe recordar que cuando transcurría la segunda mitad del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, de manera inesperada el guardameta sacó desde su portería, recorrió la cancha y empujó con agresividad al jugador del conjunto azucarero, por lo que fue expulsado y recibió dos fechas de sanción por parte del comité disciplinario de la Dimayor.

