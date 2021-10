Actriz de ‘Amor sincero’ contó cómo ha combatido la parálisis de Bell

Hace un mes atrás Laura Rodríguez, conocida por haber hecho parte de exitosas producciones nacionales, comenzó a padecer de una inesperada enfermedad que la afectó directamente en su rostro y se le conoce como parálisis facial de Bell, según informó en un reciente video que publicó a través de su cuenta en Instagram.

De acuerdo con la evidencia científica, este trastorno consiste en la debilitación de los músculos en un lado de la cara y puede ser provocado por una infección viral. La actriz y modelo no reveló las causas de su padecimiento, pero sí habló de su tratamiento.

“Hoy hace un mes conocí la parálisis facial de Bell. Basada en lo que he hecho desde el día uno, aclarando que no soy una autoridad médica, les quiero compartir por acá lo que me ha funcionado (para tratar la enfermedad): no esperes a que tu entidad de salud autorice terapias, hazlas tú mismo desde el primer día del diagnóstico. Lubricar constantemente el ojo que no puedes cerrar. Bajarle al estrés, descansar los primero días y evitar alimentos que sean inflamatorios: lácteos, la carne roja, las harinas. Consume más verduras, cúrcuma e infusiones que ayuden a desinflamar”, explicó.