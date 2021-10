No se quedó callado: Felipe Arias denunció extorsión a su esposa

Bastante sorprendidos quedaron los seguidores de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, con la alerta que emitió en horas recientes a través de sus redes sociales, por medio de la cual dio a conocer que él y su familia han sido víctimas de extorsión.

De acuerdo con lo expuesto por el manizaleño de 50 años, todo sucedió a partir de que a su esposa Viviana Montenegro le robaran una cuenta de Instagram con más de 40 mil seguidores.

De igual manera, Arias comentó que su familia no cedió ante las amenazas . Además de la denuncia en redes sociales, acudieron a la división de ciberdelitos de la Policía Nacional, a la cual le expusieron el caso para hacer las investigaciones pertinentes.

“Estamos trabajando con delitos informáticos de la Policía Nacional y dieron con el delincuente”, agregó el también presentador de ‘4 caminos’ sobre el extorsionista que, presuntamente, sería un joven proveniente de Turquía.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que una situación similar le sucede a una figura de los medios colombianos, pues en meses pasados Santiago Rendón, reconocido locutor de la emisora Radioactiva, perdió su cuenta personal de Instagram con miles de seguidores a raíz del hackeo de un joven de nacionalidad turca.

Este hecho delictivo tiene lugar unos días después de que Felipe Arias fuera tema de conversación en redes sociales, luego de publicar a través de su cuenta de Instagram una fotografía de la carta que recibió de un niño en Medellín , en la cual la madre del menor le hace saber al periodista la difícil situación económica por la cual atraviesa su familia, conformada también por otra menor.

Mientras que en otra parte del escrito, la madre asegura que no tiene empleo, tampoco dónde vivir, ni mucho menos los recursos para que su hijo pueda seguir estudiando.

“Tengo dos hijos y son mi vida entera, te pido que me ayudes como tú puedas. El mayor tiene 8 años y la niña tiene 6 meses (...) Te quedo eternamente agradecida por lo que puedas hacer por mí y mis hijos. Dios te llene de bendiciones”, agrega la carta.

La publicación de Felipe Arias también estuvo acompañada de un video en el que se le ve compartiendo junto a la familia y los niños. Mientras que en la descripción del posteo, invita a todos sus seguidores para unirse en ayuda a la familia.

“Esta historia me hizo llorar. Un niño se me acercó anoche, Ángel, y me entregó esta carta en el parque Berrío. Conocí a su mamá con una bebé en brazos. Lean el escrito y vean el video. No descansaré hasta ubicarlos bien y brindarles ayudas Quienes se quieran unir serán bienvenidos. Hagamos un grupo de ayuda a esta bella familia. Si puede, escríbame al WhatsApp 320-995-4854 o directamente al 310-364-9046″, concluyó.