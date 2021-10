Aura Cristina Geithner aseguró que está dispuesta a dar “el siguiente paso” en su contenido en Onlyfans

Foto de Instgram @crissgeithner

La llegada de la actriz Aura Cristina Geithner a Onlyfans ha deleitado a más de uno de sus seguidores en las redes sociales, pues a sus 54 años, la también cantante sigue conservando una belleza que deslumbra. Es por eso que ha sido todo un éxito para la bogotana, después de años deslumbrando en la televisión, llegar a las redes sociales y a esta plataforma en específico con contenido subido de tono.

En su Instagram, la reconocida actriz tiene un millón de seguidores y suele publicar fotos y videos en los que se destaca su belleza, así como su humor, puesto que también crea videos cortos utilizando los famosos audios de TikTok. Sin embargo, desde que anunció la llegada de su Onlyfans incrementaron aún más las interacciones en sus redes.

De hecho, en la plataforma, Geithner tiene más de un millón de seguidores y ha publicado 393 imágenes y 27 videos, recibiendo más de 46 mil internacciones con su contenido exclusivo en el que, como lo ha revelado la actriz, se muestra con transparencias y realiza contenido erótico.

Sin embargo, en una reciente entrevista con la W Radio, la cantante reveló que, en ocasiones, recibe peticiones de sus seguidores para que dé “el siguiente paso” y sea más atrevida con su contenido exclusivo.

Esto sucedió porque, a pesar de que Geithner estaba hablando de su música, el periodista Julio Sánchez Cristo le dijo que estaban llegando muchos mensajes de sus seguidores de Onlyfans, quienes querían saber qué más va a traer la mujer para la plataforma.

“Me están diciendo que le pregunte si se va atrever a dar el siguiente paso, porque los tiene al borde del colapso, pero llega hasta un punto y los deja ahí”, dijo el comunicador, situación que le causó risas a la actriz.

Sin embargo, Aura Cristina señaló que en la actualidad está explotando un talento y parte de su personalidad que no pudo mostrar en su paso por la actuación, así que respondió de manera afirmativa a la petición de sus seguidores.

“Estoy segura que sí, pero la vida me ha enseñado a tener sabiduría. Sé que, como seres humanos, nos encanta la curiosidad, ese más allá que a lo mejor no te lo cuentan, pero que sí está ahí”, señaló Geithner.

La actriz señaló que su contenido sí es subido de tono, “manejo lencería y transparencias. De respente sí me hacen solicitudes personales, algunas las puedo atender, pero otras no las puedo atender”, aclaró.

Especificó que cuando le llegan solicitudes que ella no realiza, es clara con sus seguidores, “manejo la sensualidad y el erotismo, pero yo no soy una ‘porn star’, yo no manejo la pornografía, ni tampoco estoy dispuesta a hacer ese tipo de trabajo, aunque lo respeto ... Con todo el cariño y el respeto les digo que ‘no, este no es el lugar para pedir ese tipo de cosas’”.

En efecto, no hace falta pagar los 19.99 dólares mensuales que cobra la actriz en su perfil de Onlyfans para notar que el contenido de la actriz es bastante provocador, pues solo se pueden las descripciones de las publicaciones en las que Geithner escribe cosas como “Te lamería así lentamente … Solo te pediría que me dejaras saborearlo poquito a poco¿Quieres ver el video completo?” o “¿Quieres ver que tan Diabla puedo ser? Atrevete a pedirmelo!”.

Actualmente, Geithner está explotando su talento musical, pues regresó a la interpretación de canciones del género popular y de mariachi. De hecho, este fin de semana estará en un bar de Cali presentando su más reciente lanzamiento.

