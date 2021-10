Polo Polo ataca a Residente por criticar a J Balvin y en redes sociales se burlan de él

El pasado 29 de septiembre, el cantante puertorriqueño Residente publicó un duro video en su cuenta de Instagram donde criticó a J Balvin por promover un boicot contra los premios Grammy y cuestión que el colombiano hiciera esto cuando este año se le va a rendir tributo a Rubén Blades.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”.

Le parece que no es correcto decirle a reguetoneros como Myke Towers, que recibió por primera vez tres nominaciones a los Latin Grammy 2021, que no asista, “porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados”.

El rapero le recuerda a J Balvin que además este año Rubén Blades será nombrado la persona del año. “Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, señaló el artista puertorriqueño.

Estas palabras generaron un duro debate en redes sociales y dividió a los fanáticos entre los que apoyaron al puertorriqueño y al “niño de Medellín” como se hace llamar ahora J Balvin. Uno de los que respondió apoyado al colombiano fue Miguel Polo Polo, un “influencer” uribista conocido por cazar pelas con miembros de la oposición y las constantes burlas que recibe en redes sociales.

Polo Polo publicó un trino donde ataca a Residente en donde lo tildó de “comunista resentido” y acusó al cantante de recibir dineros de las “dictaduras socialistas derramadoras de sangre”.

Esta reacción no pasó desapercibida entre los internautas, que se burlaron del “influencer” de política y lo convirtieron en vícitma de memes y burlas por atacar a uno de los artistas más importantes de Latinoamérica.

Sobre la polémica, el artista colombiano comentó: “Respeto tu opinión” y posteriormente publicó una foto junto a una carro de perros calientes, haciendo referencia a lo dicho por Residente que lo comparó con esta comida rápida.

Es clave mencionar que algo similar ocurrió en 2019, cuando Daddy Yankee creó un movimiento en redes sociales bajo la etiqueta #SinReggaetónNoHayGrammyLatino, pues él también se quejó en aquel momento de la misma situación.

Uno de los más desilusionados por las nominaciones a los Latin Grammy de aquella edición también fue un colombiano: Maluma, quien a través de Instagram stories compartió con sus más de 40 millones de seguidores en la red un mensaje para expresar su sentir, pues no estuvo considerado en ninguna de las categorías con su álbum 11:11.

Exnovia de J Balvin, sale en su defensa y ataca a Residente: “Incita al odio y denigra demasiado”

María Osorio, reconocida popularmente como ‘La mona Osorio’, salió en defensa de su mejor amigo y exnovio, J Balvin. Según ella, René estaría necesitando de mucha visibilidad, por lo que habría aprovechado el comentario de Balvin para convertirse en tendencia.

“Sí, mi opinión puede estar sesgada para muchos, pero les doy un contexto: René sigue el trabajo de J Balvin, se siguen, y ha dicho que lo admira, entonces (...) Convertir un tweet de una opinión personal de pocos caracteres en aprovecharse y armar una gran polémica con un video de varios minutos, en el que se manda mucha mala vibra, se incita al odio, y denigrando demasiado el trabajo del otro, en vez de mandar un DM (mensaje directo) (...) No sé si decir que es un genio laboral por aprovechar el momento y hacerse visible que, por cierto, lo necesita mucho (...) o es la persona más maquiavélica del mundo”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

