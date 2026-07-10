Exreina de belleza denunció al padre de su hija y a Comisaría de Familia de Bogotá por proceso de restitución de derechos de la menor de 3 años: “No tengo salidas”

Una mujer denuncia pública dirigida a la Comisaría de Familia de Usaquén 2 en Bogotá. Ella alega presuntas irregularidades en el manejo de su caso de violencia intrafamiliar y la protección de su hija de 3 años, que padece una enfermedad huérfana - crédito @ColombiaOscura/X

Génesis Andrea Quintero, madre en Bogotá y exreina, que acumuló títulos en certámenes de belleza al alcanzar la corona de Miss Grand Colombia en 2019, el título de Reina Internacional de la Ganadería en 2017 y obtuvo el reconocimineto de Reina nacional del Folclor en 2010, denunció públicamente a la Comisaría de Familia de Usaquén 2 y afirmó que la entidad abrió un proceso de restitución de derechos sobre su hija de 3 años a partir de “denuncias falsas” presentadas por su expareja, al que señaló además por “violencia intrafamiliar física, económica y emocional denunciada hace dos años”.

Génesis Quintero sostuvo que el caso afecta a una niña con una enfermedad huérfana cerebral y dijo que, pese a ese cuadro clínico, su hija “ríe y está caminando” después de un proceso terapéutico que atribuyó a sus cuidados. En su mensaje, también aseguró que el padre dejó de pagar durante todo este año las terapias particulares que antes cubría, según las imágenes compartidas por Colombia Oscura.

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La mujer presentó su denuncia en un video en el que explicó que ya acudió a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, aunque remarcó que esos trámites “tardan”. Su exposición pública, dijo, responde a que siente que “no tengo salidas” dentro del proceso.

Madre denuncia a la Comisaría de Familia de Usaquén 2 en Bogotá, señalando presuntas irregularidades en el manejo de su caso de violencia intrafamiliar y la protección de su hija de 3 años, que padece una enfermedad huérfana - crédito captura de video

Quintero identificó como eje de su reclamo la actuación de la comisaría en medio de una disputa por la protección de su hija. “Hoy no hablo como mujer, hoy hablo como mamá. Y hablo para hacer una denuncia pública en contra de la Comisaría de Usaquén dos de Bogotá”, afirmó.

La denuncia apunta al proceso de restitución de derechos de la niña

Según su relato, la comisaría decidió avanzar en una medida sobre la menor a partir de información que ella considera irregular.

“La Comisaría de Usaquén dos ha decidido iniciar un proceso de restitución de derechos de mi hija debido a denuncias falsas que ha realizado el padre con soportes, además, de médicos que generaron evoluciones y que ni siquiera vieron a mi hija”, dijo.

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La madre afirmó que durante los últimos meses entregó la documentación que le fue solicitada para acreditar su cuidado sobre la niña. “Con la paciencia y la confianza en la ley, estos últimos meses he entregado todos los soportes y requerimientos que me ha pedido la Comisaría de Usaquén dos para demostrarles que soy una buena mamá”, señaló.

Exreina denuncia que el padre de su hija con enfermedad huérfana hizo “denuncias falsas” y que la Comisaría inició trámite para proteger derechos de la niña - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quintero sostuvo que la entidad ignoró pruebas documentales y médicas que, según su versión, evidencian violencia vicaria y judicial contra ella y su hija. También indicó que su expareja es un coronel retirado, afirmó el canal de comunicación.

La situación médica de la niña ocupa el centro del reclamo

En su intervención, la madre vinculó el conflicto institucional con el tratamiento de salud de la menor. “Mi hija tiene una condición especial, una enfermedad huérfana cerebral, y me dijeron que sería como un vegetal. Hoy, en medio de grandes batallas de amor y de lágrimas, mi hija ríe y está caminando”, expresó.

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A partir de esa evolución, Quintero defendió el manejo terapéutico que ha seguido con la niña. “Una demostración más de que todo el proceso terapéutico de mi hija y mis cuidados han sido exitosos”.

La mujer agregó que el padre pretende redirigir esos tratamientos sin respaldo clínico suficiente. “Aun así, el padre quiere exigir que los tratamientos sean vistos desde otros puntos, sin ningún soporte clínico, sin ningún soporte médico”, sostuvo.

En su intervención, la madre vinculó el conflicto institucional con el tratamiento de salud de la menor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue el financiamiento de la atención de la menor. “La Comisaría se está prestando para que el padre de mi hija hoy haya dejado de pagar durante todo este año las terapias que históricamente se le pagaba a la hija de forma particular”, dijo.

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Ese señalamiento apareció junto con su pedido de intervención urgente de organismos del Estado. La mujer explicó que ya presentó denuncias ante varias entidades, pero remarcó que los tiempos institucionales no han dado respuesta a la urgencia que plantea.

“Hago este grito de auxilio porque quiero proteger a mi hija”, afirmó. En el mismo mensaje, pidió que su caso fuera difundido para que “las personas y las entidades que puedan entrar y tomar medidas drásticas” intervengan sobre la situación de la niña.