Integrante de ‘Ventino’ será la voz en español de Mirabel, protagonista de ‘Encanto’

Fotografía tomada de Instagram @olgaluciavives

El pasado miércoles 24 de septiembre, Disney dio a conocer al público el tráiler oficial de la película inspirada en Colombia, ‘Encanto’, y en un acto poco común, por primera vez revelaron las voces que integrarán el elenco en español del largometraje animado, que desde se anuncio tiene a los colombianos a la espera para conocer en que se inspiraron para representar al país.

Desde que se supo que Disney haría la película inspirada en las costumbres y cultura colombiana, se ha generado una gran expectativa de saber quiénes iban a prestar sus voces a los personajes, pese a que en el elenco ya hay presencia de colombianos como María Cecilia Botero, Angie Cepeda, Mauro Castillo, entre otros. Por lo anterior, se conoció que la integrante de ‘Ventino’, Olga Lucía Vives, será la voz en español de Mirabel, protagonista del largometraje animado.

Fotografía tomada de Instagram @ventinooficial

“Olgui es la voz de Mirabel en la nueva película de Disney, ENCANTO❤️ Hoy queremos compartir una noticia que nos llena el corazón de felicidad y orgullooooo!!! @olgaluciavives es la voz de Mirabel en ENCANTO!! No podemos estar más orgullosas de ti. Eres gigante y te mereces esto más que nadie!!!! Si hay alguien que ha soñado con esto toda su vida eres tú y hoy haces realidad un sueño más❤️ Te amamos y no podemos esperar a ver esta película y oírte interpretar este personaje tan especiaaaal”, escribió la agruación en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación ya supera las 60.000 reproducciones con cientos de ‘me gusta’ y 300 comentarios entre los que destacan: “Estaba esperando escuchar su acento todo bonito pero no sé si soy yo porque no lo reconocí”, “Olgui todos estamos contentos y felices por ti”, “Que linda, que emoción, se me aguaron los ojos”, “Súper orgulloso de ustedes OlgaLu”, “Talento colombiano es lo que hay, que orgullo”.

Tomada de Instagram @olgaluciavives

“Encanto ✨🇨🇴 Estoy muy emocionada y honrada de compartirles que voy a ser la voz de Mirabel en la nueva película de Disney, Encanto! Desde pequeña quise ser parte de alguna película de Disney y hoy se hace realidad ese sueño y qué mejor que representando a mi mágico país. En cines a partir de noviembre 25″, escribió la integrante de Ventino, acompañada del tráiler en español de la película.

La publicación en la cuenta de la joven cuenta con más de 122.580 reproducciones, alcanzando cientos de ‘me gusta’ y variedad de comentarios que ya suman 790 y algunos destacan la participación de talento colombiano en el doblaje felicitando a la cantante por un sueño más cumplido.

“Que nivel Mirabel, felicitaciones”, “Esto es demasiado”, “Eres gigante, que orgullo”, “Estoy demasiado orgulloso de ti, felicitaciones”, “La princesa ahora es princesa Disney, soy solo lágrimas”, “De un mashup a una realidad”, “Que emoción, felicidades preciosa”, entre otros.

En el nuevo video promocional de la producción se conoce que los personajes se llaman “Casita”, en español, al mágico hogar familiar que tiene vida propia. Fue una vela, como las utilizadas para los cultos religiosos colombianos la que otorgó a la familia Madrigal y su vivienda los poderes o cualidades mágicas a través de un milagro.

Pero también se oyen expresiones en español, en el audio original de la película, como “mamá”, “señorita perfecta” o “arepa con queso”, uno de los platos típicos colombianos que come la protagonista como consolación por una herida en su mano.

