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De la Espriella se refirió a su reunión con la junta directiva del Banco de la República: “Respeto absoluto”

El presidente electo señaló que las decisiones de la junta directiva de la banca central se mantendrán como expresión del fortalecimiento institucional y del Estado de derecho

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El presidente electo afirmó que respetará las decisiones de la banca central - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El presidente electo afirmó que respetará las decisiones de la banca central - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Durante los cuatro años de la administración de Gustavo Petro, el Ejecutivo mantuvo diferencias con el Banco de la República por el alza de la tasa de interés, el ajuste de otros indicadores y la autonomía de la entidad, que llevaron incluso a romper relaciones entre ambas instituciones.

Petro argumentó que las altas tasas de interés encarecen los créditos, frenan la economía y afectan a los sectores populares, por lo que pidió que se bajaran para incentivar la producción y el empleo. Mientras que la banca central defendía mantenerlas para moderar el consumo cuando hay mucha inflación.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño busca dejar atrás los choques con el Emisor. Por eso, en un comunicado, el presidente electo afirmó que su gobierno “garantizará el respeto absoluto por las competencias constitucionales de la banca central y por las decisiones técnicas que adopte su Junta Directiva”, tras una reunión con el gerente general y los codirectores del Banco de la República para ratificar el respaldo a su autonomía y a la estabilidad económica del país.

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El presidente electo señaló que las decisiones de la Junta Directiva de la banca central se mantendrán como expresión del fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El presidente electo señaló que las decisiones de la Junta Directiva de la banca central se mantendrán como expresión del fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El encuentro contó con la participación de Juan Manuel Restrepo, vicepresidente electo, y de los ministros designados de Hacienda, Interior, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo, según el texto oficial.

La reunión se enmarcó en el compromiso que De la Espriella dijo haber asumido en campaña con el “patriotismo constitucional”, definido como “la defensa de la Constitución Política, la ley y las instituciones de la República”.

En ese contexto, el líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que el respeto a las decisiones de la junta directiva del Banco de la República se mantendrá “como expresión del fortalecimiento institucional y del Estado de derecho”.

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Abelardo de la Espriella se refirió a la tensión entre el Gobierno y el Banco de la República tras el alza de tasas al 11,25% y defendió la autonomía del Emisor- crédito Infobae Colobmia/Banco de la República
Abelardo de la Espriella busca tener una relación cordial con el Banco de la República- crédito Infobae Colobmia/Banco de la República

En el mismo documento, el togado sostuvo que las partes coincidieron en la necesidad de “mantener una coordinación permanente en materia de política macroeconómica”, dentro del marco de competencias de cada institución y “con pleno respeto por la independencia del Banco de la República”.

El texto agrega que ese esquema de coordinación apunta a “la estabilidad económica, la confianza y el bienestar de todos los colombianos”.

De la Espriella también vinculó el enfoque de su administración con la defensa institucional al plantear que “la defensa de la democracia pasa por el respeto irrestricto a las instituciones, la seguridad jurídica y las reglas que garantizan la estabilidad económica y la confianza nacional e internacional”.

Las medidas económicas, gestiones internacionales y políticas ambientales de Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asistió el 8 de julio de 2026 reacciona durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en Cúcuta (Norte de Santander), en un contexto marcado por fricciones con el Gobierno nacional saliente durante el periodo de transición del poder - crédito EFE/ Mario Caicedo
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella tiene preparadas varias políticas para cambiar el país - crédito EFE/ Mario Caicedo

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en su segunda alocución por redes sociales un paquete de decisiones para el inicio de su gobierno, con foco en recorte de gasto público, alivio tributario y gestiones internacionales sobre la deuda.

Entre las medidas inmediatas, instruyó al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, a preparar decretos para reducir el gasto que consideró innecesario y disminuir la carga tributaria. También adelantó que enviará en los próximos días una delegación a Washington,Estados Unidos, encabezada por Gómez Martínez, para avanzar en la refinanciación de la deuda pública y buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Dentro de los compromisos del presidente electo se encuentra lo que sería una reforma tributaria que cambie las condiciones actuales de las compañías en el país y que se ven afectadas por la carga que sostienen. El nuevo jefe de Estado propone una reducción drástica de impuestos, buscando simplificar el sistema tributario para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) administre únicamente tres tributos (Renta, IVA e IVA externo) en lugar de los quince actuales.

En el frente ambiental, ordenó al ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, reforzar la protección de los páramos y del patrimonio hídrico nacional. Sumó el desarrollo de un sistema nacional de protección animal, iniciativa que dijo haber incluido entre sus compromisos de campaña.

De la Espriella confirmó además que la próxima semana presentará un segundo bloque de ministros para su gabinete. A la par, anunció el inicio de 32 empalmes regionales en los que se enfocará en revisar la situación de las zonas periféricas del país como complemento al empalme nacional.

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