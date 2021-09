Sara López, campeona mundial de arco, lamentó que los aficionados no valoren sus logros

Sara López obtuvo su sexto título en las Copas del Mundo de tiro con arco. Foto: World Archery

Sara López volvió a brillar en el panorama internacional, pues este miércoles 29 de septiembre sumó un nuevo título a su amplio palmarés, consagrándose en la Copa del Mundo, que se disputó en la ciudad de Yankton, Dakota del Sur (Estados Unidos). La arquera colombiana se impuso frente a la eslovena Toja Ellison por 148-142 y levantó su sexto título en este certamen.

Pero, además, hace un par de días la pereirana fue la gran figura de la delegación ‘Cafetera’ en el Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre 2021, el cual también se desarrolló en Yankton. Fueron otras tres medallas de oro las que levantó: en el arco compuesto femenino —junto a sus compatriotas Nora Valdez—; arco compuesto mixto, haciendo dupla con Daniel Muñoz; y en la modalidad individual, superando a la india la Jyothi Surekha Vennam (146-144).

Sin embargo, pese a conseguir cuatro primeros puestos en menos de una semana, según explicó ella, hay algunos aficionados que no le están dando valor a sus logros producto de una equivocación. “Día 3: todavía la gente desmeritando lo que hice porque ‘en Tokio no hice nada’. No sé cómo más explicar que yo no participo en Juegos Olímpicos”, manifestó la múltiple campeona del mundo en su cuenta de Twitter.

Esto porque, recordemos, López compite en la modalidad de arco compuesto, la cual no está contemplada en las Olimpiadas. La única disciplina del tiro con arco que forma parte en las justas es la de arco recurvo, en el que Colombia tuvo representación con Valentina Acosta y Daniel Pineda durante Tokio 2020. Esta especialidad forma parte del programa olímpico desde la edición de París 1900.

“Es como pedirle a Rafael Nadal que intente jugar tenis de mesa a ver si le va bien. Son modalidades completamente diferentes, tendría que iniciar de 0 prácticamente”, le respondió Sara a un usuario que le preguntó sobre las razones de este impedimento. Y sentenció: “Mi modalidad no está incluida, así como el patinaje. Es IMPOSIBLE participar”.

Sin embargo, más allá de las críticas, han sido muchos los internautas que sí aplaudieron su actuación en los campeonatos celebrados en Estados Unidos. “Eres la mejor del mundo, y aún así muchas personas por ignorancia o diversión siempre van a poner en duda todo lo que logres. Ignóralos y déjalos que sigan su camino por esta vida, como desearon vivirla, sin pena y sin gloria”, expresó uno de ellos.

LÓPEZ, LA REINA DEL ARCO COMPUESTO:

Tras conseguir la medalla de oro en la modalidad individual en el Mundial de Yankton, la nacida en Pereira, Risaralda, sigue haciendo historia, pues alcanzó todos los logros a los que puede aspirar una atleta en la modalidad de arco compuesto.

En su palmarés se encuentran 10 medallas en los campeonatos del mundo, de las cuales ocho son de oro; 23 preseas doradas en las válidas de la Copa Mundo y seis finales ganadas en este último certamen. Además, a ello también se le debe sumar los diez récords mundiales que ostenta.

Antes de levantar su sexta corona, Sara López ya había hecho presencia en la edición 2021 del libro de los Guinness Récords, al convertirse en una de las primeras deportistas en la historia en ganar cinco finales de Copa del Mundo, distinción que comparte junto al estadounidense Brady Ellison.

“Pasan los días y aún me siento en shock tras lo hecho en Estados Unidos. Si bien obtuve todo lo que un arquero puede ganar y que básicamente soy por ahora la mejor de la historia, siento que faltan cosas. Estoy contenta porque logré sobreponer asuntos que me sucedieron este año. Aun así no me considero la mejor, creo que hay demasiadas cosas por hacer y lograr”, mencionó López en diálogo con El Colombiano.

