‘Hassam’ reveló cuál ha sido la mejor terapia para salir de los momentos difíciles durante su enfermedad

Hassam

‘Hassam’ se ha convertido en uno de los humoristas más queridos por el público colombiano, en los últimos meses reapareció después de haber superado un terrible cáncer que lo mantuvo alejado por un buen tiempo de los escenarios y las cámaras de televisión. En entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, el artista reveló cuál ha sido esa terapia que le ha servido para sobrellevar los quebrantos que le dejó la enfermedad, sus planes a futuro y lo que le espera laboralmente por el resto del año.

“Que la cabeza esté ocupada pues a uno no le va a dar espacio a pensar en bobadas. He estado haciendo cositas, he estado en campañas publicitarias, haciendo shows vía streaming que fue la opción que nos dejó la pandemia, pero gracias a eso he llegado a lugares que ni yo me imaginaba, hemos estado haciendo transmisiones aquí para la gente del país, para México, para empresas de otros países y ha sido muy bonito”, aseguró el humorista para el programa de entretenimiento de Canal 1.

Asimismo, el también actor reveló que se encuentra preparando nuevos proyectos cinematográficos para todos aquellos fanáticos que constantemente le piden que lo quieren ver de nuevo en las pantallas de cine con su característico humor y los personajes que interpreta.

“El 15 de octubre arranco el rodaje de mi quinta película, es una historia que se me ocurrió a mí y que junto a los guionistas estructuramos; es un Rogelio que trabaja en un hospital con niños que tienen problemas de cáncer”, señaló Hassam para ‘Lo Sé Todo’.

Con respecto a este nuevo proyecto, recordó que a raíz del problema de salud que vivió por cuenta del cáncer, encontró muchas fundaciones y en ellas, muchas historias de personas que merecen ser contadas, por lo que fueron incluidas en el próximo proyecto cinematográfico que tendrá como nombre ‘Sana que sana, porque al lado del enfermo come el alentado’, “muy al estilo de Rogelio, pero con un trasfondo social muy importante”, mencionó el comediante.

Y agregó: “A través de la comedia, denunciaremos algo que ocurre en el país y es el sistema de salud precario para nuestros niños”, en donde además contó una de las curiosidades que le han surgido a lo largo del proyecto, cuando llegó un niño a su casa y se quedó mirándolo y aseguró que él no era Hassam porque a su personaje le hace falta un diente.

Adicionalmente, en su nuevo proyecto cinematográfico estará acompañado de su hija Juanita, porque según mencionó el comediante en la entrevista, hay que sensibilizar a quienes no han tenido una experiencia como la que él vivió con su cáncer.

Cabe destacar que por cuenta de la reactivación económica que vive el país después de la pandemia, uno de los proyectos en los que se encuentra trabajando es recorrer diferentes lugares para compartir con los amigos y todo lo está documentando en las redes sociales en compañía de la modelo y actriz, Norma Nibia, “siempre lo dije, que todos tenemos un ñero interior y pues a Norma se le salió la ñera, tejera, voleyranera y creo que esa parte fue muy divertida, porque para mí esto era muy divertido y verla a ella echando tejo y que me ganará, era mejor”.

Y agregó: “En compañía de otros influenciadores, vamos a visitar lugares que sean propicios para pasarla bacanísimo con amigos, entonces vamos a ir a jugar tejo, rana, juegos de ese tipo retro de los ochentas”, puntualizó el humorista.

Otro de los proyectos del que se siente muy orgulloso, es el que estrenará en diciembre a través de la plataforma de Amazon Prime Video, el cuál será un especial de comedia llamado ‘¿Por qué a mí?’, que consiste en una charla a modo de Stand Up para inspirar a las personas. Asimismo, próximamente estará estrenando ‘Roggy, el semental bogotano’ un personaje inspirado en la película de Rocky Balboa y que será estrenado el próximo 19 de noviembre.

SEGUIR LEYENDO