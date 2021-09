Don Omar también se lanzó contra J Balvin: “No hay peor tiniebla que la ignorancia”

Reguetoneros Don Omar, de Puerto Rico y J Balvin, de Colombia. Fotos: Colprensa.

El cantante José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin, está en el ojo del huracán y esta vez es tendencia en el mundo pero no por su exitosa carrera musical en el reguetón, sino por las críticas que le hizo a los Latin Grammy y que ocasionaron la reacción de algunos de los ‘pesos pesados’ de la música latinoamericana como Residente, Yotuel de Orishas y en las últimas horas, uno de los reguetoneros más vieja escuela del género, el puertorriqueño Don Omar.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó el colombiano.

Dichas declaraciones ocasionaron que el cantante boricua Residente publicara un video en el que arremetió contra Balvin, comparó su música con la de un carro de perros calientes y conmocionó a la esfera pública latina con sus vehementes cuestionamientos al intérprete de ‘Mi Gente’ y ‘Ay vamos’.

El video del exvocalista de Calle 13 duró varias horas publicado en su perfil de Instagram, sin embargo, horas después lo borró, pero los comentarios en este siguieron dando de qué hablar, dado que algunos famosos como Don Omar aprovecharon para pronunciarse y lanzarse contra el artista, oriundo de Medellín.

“Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, escribió William Omar Landrón Rivera, nombre de pila del reconocido intérprete de reguetón, recordado por ‘Salió el sol’, ‘Diva virtual’ y ‘Dutty Love’ junto a Nati Natasha.

El comentario de Don Omar, que desapareció junto al video que Residente borró, no pasó desapercibido por los internautas, quienes se pronunciaron al respecto y destacaron la pulla que el puertorriqueño le envió a su colega colombiano.

Recordemos que la crítica del boricua se dio en la publicación donde René Pérez, nombre real de Residente, le dijo a Balvin: “Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló la voz de ‘La vuelta al mundo’.

A Residente tal parece que no le pareció correcto decirle a reguetoneros como Myke Towers, que recibió por primera vez tres nominaciones a los Latin Grammy 2021, que no asista, “porque a ti -Balvin- te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados”.

El rapero le recuerda a J Balvin que además este año Rubén Blades será nombrado la persona del año. “Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, señaló el artista puertorriqueño.

Estos y otros duros comentarios, que puede leer aquí, fueron las críticas que le envió el artista caribeño al paisa, quien se limitó a responder con un simple mensaje en el que escribió: “Respeto tu opinión” y acompañó su mensaje con un emoticón de manos rezando.

A las críticas también se unió la cantante colombiana Elsa y Mar, quien escribió varios trinos en los que rechazó lo dicho por Balvin y lo invitó a reconocer el éxito de sus colegas en las rimas: “Ya no sean ardidos con los Grammys. A veces no nos dejan pasar a donde creemos que pertenecemos, y pues te callas la boquis y sigues en tu tema”, puntualizó la artista.

