Más de 100 amigos de Carlos Holmes Trujillo respaldaron la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga

Este martes amigos y cercanos al exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se reunieron en Bogotá para respaldar la aspiración de Óscar Iván Zuluaga para ser el candidato único del Centro Democrático de cara a las elecciones de 2022.

Al evento asistió el representante a la Cámara por esa colectividad, Juan David Vélez y la senadora María del Rosario Guerra quien confirmó que algunos de los asistentes fueron empresarios cercanos al también excanciller Trujillo.

Por su parte, Óscar Iván celebró en su cuenta de Twitter la adhesión: “.@CarlosHolmesTru fue un líder integral, ejemplo de lo que debe ser un servidor público. Fue mi gran amigo, leal y comprometido con Colombia. Me honra recibir hoy el apoyo de este, su grupo de amigos. Cuenten conmigo para sacar adelante los grandes proyectos que necesita el país”.

Para los asistentes, Zuluaga representa “la mejor opción para regir los destinos del país” y especificaron que la coequiperia de ambos siempre fue una esperanza. El apoyo fue respaldado en una carta por nombres como Uriel Pinilla, Carlos Daniel González, Lina Torres, Mayra Hernández de Cavelier, Everth Bustamante García (exguerrillero y exsenador del Centro Democrático), María del Pilar Rocha (Vicepresidenta del Banco Av Villas), entre otros.

La precandidatura de Zuluaga ha sido el punto de unión y también de discordia en el Centro Democrático dado el masivo apoyo de la bancada y de los militantes a este, dejando de un lado a los otros cuatro que buscan el aval del partido para competir en una coalición de centro derecha en marzo de 2022.

De hecho, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia han sido de las más criticas ya que se han hecho hasta firmatones masivos para apoyar a Zuluaga.

Hace unos días varios de los alfiles del Centro Democrático demostraran su apoyo al exministro Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales del 2022 mediante una misiva que publicaron por redes sociales, entres los simpatizantes de la candidatura se encontraba Paola Holguín, Ernesto Macías, entre otros.

El argumento fundamental y por el que defienden su postura es que el líder los “aglutina y tiene la credibilidad ante los ciudadanos para asumir las banderas” del uribismo. Zuluga estuvo a punto de ganar las elecciones del 2014 contra el expresidente Juan Manuel Santos y perdió por un rango mínimo en segunda vuelta, lo que hace que muchos piensen que mantiene el acumulado de votantes de dicho años.

El pasado domingo en una conversación en Twitter denominada ‘¿Cuál debería ser el candidato de los uribistas?’ María Fernanda Cabal se despacho contra sus compañeros de bancada y una vez más, en un tono desafiante y sin pelos en la lengua, hizo saber lo que pensaba.

En su intervención dijo: “La carta hizo daño, yo no hice mayor referencia a ello. Lo hizo más Paloma (Valencia), pero el oficio, si lo lee uno entre líneas, es ofensivo. Es como decir ustedes no sirven, solo sirve Óscar Iván”, en medio de sus palabras aclaró que tiene una gran amistad con el candidato y que no va a discutir por política con él, y posteriormente agregó que “empezando porque somos una bancada de 52 a la que el país solo conoce a cinco, si es que los conoce. Puedo decirles con claridad que estamos Paloma Valencia y yo porque vivimos siendo combativas, enfrentando a la maldad. El resto, los 52, son una vergüenza. Uno debería tener por lo menos de los 52 unos 20 combatientes. Cómo hace el partido político Vox, eran poquiticos, ya crecieron en esta elección. Yo quisiera una bancada que de verdad entendiera que tiene que hacer activismo permanente”.

