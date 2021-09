Escándalo Mintic: La reacción de Armando Benedetti y otros dos senadores al anuncio de la Corte Suprema de investigarlos

Armando Bendetti, senador. (Colprensa - Diego Pineda)

Tras el anuncio de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación preliminar contra cuatro senadores que estarían involucrados en el polémico contrato entre Centros Poblados y el Ministerio TIC, Armando Benedetti, Antonio Zabaraín y Mauricio Gómez Amín.

Según la exministra Karen Abudinen, Benedetti la llamó para motivarla a ceder el contrato adjudicado a la Unión Temporal y no decretar su caducidad, como finalmente se hizo. Pues el senador dijo que recibía la investigación como una nueva oportunidad para mostrar su inocencia.

“Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”, escribió.

Por su parte Mauricio Gómez Amín del partido Conservador dijo que lo están relacionando en el proceso por confusiones de su nombre. “Como senador estoy a disposición de este honorable tribunal presto a responder con toda claridad sobre mi actuar que de antemano ha estado apegado a la ley. Se trata de un lamentable caso de homónimos donde aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que hace parte como señalado de esa investigación”, explicó.

Zabaraín de Cambio Radical dijo en La FM que nunca se había contactado con la exministra para ese tema y que tampoco ha tenido relación alguna con Centros Poblados. “Jamás fui al despacho de la Ministra a solicitarle que no caducara el contrato con Centros Poblados, que jamás me he reunido con algunos de los integrantes del consorcio Centros Poblados y que no he hecho ninguna gestión a favor de Centros Poblados. La Corte está en su derecho de abrir una indagación preliminar en relación con estas denuncias y una vez reciba las declaraciones de la ministra y los implicados, tengo la seguridad que saldré incólume de este proceso”.

La senadora Daira Galvis de Cambio Radical no se ha pronunciado, sin embargo, dijo previamente que la oposición la quiere involucrar en el proceso.

En diálogo con Noticias Caracol, la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, se refirió acerca de los dineros que se han perdido por cuenta de los malos manejos del anticipo de $70 mil millones de pesos, que tenían como fin hacer la implementación de la red de internet para zonas alejadas de Colombia, con el fin de tener comunicaciones en tiempo de pandemia.

Según Miranda, al menos cinco congresistas tenían la tarea de evitar que el contrato con Centros Poblados caducará, por lo cual habrían recibido dineros, sin embargo, ella no hizo la revelación de los nombres de estos políticos, pero sí dio a conocer a qué partidos pertenecen.

De acuerdo con la denuncia de la representante, la función de estos senadores era “primero, presionar a la ministra para que no caducara el contrato y para que lo cediera; y segundo, en la votación de la moción de censura, para que muchos se retiraran y así no prosperara la misma”, reveló al noticiero.

Por otro lado, también descifró en lo que se han gastado 20 mil millones de pesos, de los 70 mil que se dieron de anticipo, los cuales han sido gastos que no tienen nada que ver con el objetivo del contrato, el cual eran para comprar insumos de tecnología que requería el proyecto.

SIGA LEYENDO