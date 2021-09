Juan Manuel Santos: “me duele ver a Iván Duque haciendo el oso ante Naciones Unidas”

La semana pasada, el presidente de Colombia Iván Duque compareció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se refirió a múltiples temas y tuvo tiempo hasta para calificar de “frágil” el Acuerdo de Paz entre el gobierno de su antecesor Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla, FARC.

Tras varios días de reacciones por parte de diversos actores del conflicto armado a lo dicho por el primer mandatario, Santos rompió el silencio sobre el tema en la mañana de este miércoles 29 de septiembre y, durante una entrevista con la emisora Caracol Radio, respondió a Duque asegurando que el presidente “hizo el oso” ante la ONU.

El también Nóbel de Paz, premio que se llevó por los mismos tratados que hoy sale a defender, dijo que “le dolía” y le causaba “tristeza” ver a su presidente, y al de todos los colombianos, hacer ese tipo de pronunciamientos frente a un hecho que dividió la historia del país.

“Me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas. Porque eso fue lo que hizo, al decir ante la entidad que más conoce el Acuerdo de Paz, la que más lo ha elogiado, la que más lo ha verificado, que es un acuerdo frágil y que su gobierno ha hecho más por implementarlo, que el nuestro”, reclamó Santos.