Luis Fernando Muriel vuelve a entrenar con Atalanta y podría jugar en la Champions League

El más reciente partido de Muriel fue el 28 de agosto, contra el Bologna REUTERS/Massimo Pinca

El pasado 29 de agosto Atalanta informó que Luis Fernando Muriel estaba lesionado, aunque no ahondó en las molestias físicas del jugador, razón por la cual no pudo acompañar a la selección Colombia en los compromisos de eliminatorias de septiembre pasado, a los que había sido convocado por Reinaldo Rueda. El delantero, sin embargo, avanza en su recuperación y prueba de ello es que este lunes entrenó con su club.

En el reporte de entrenamientos de este 27 de septiembre, el club de Bérgamo explicó: “Los nerazzurri trabajaron esta tarde en el Centro Bortolotti antes del partido del miércoles en el Gewiss Stadium contra el Young Boys por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2021-2022. Luis Fernando Muriel hizo parte del entrenamiento con el grupo, mientras que el argentino José Luis Palomino trabajó por aparte”.

Todo parece indicar que el nacido en Santo Tomás (Atlántico), estaría disponible para el próximo partido del equipo por la Champions League, el 29 de septiembre en condición de local ante el Young Boys (Suiza), que viene de ganarle al Manchester United en el primera fecha del Grupo F. Atalanta, entretanto, llega de un empate a dos goles con Villarreal.

“Esperamos poder ponerlo en el banquillo para la Liga de Campeones. Ahora nos sentimos más seguros de que puede regresar antes del próximo descanso internacional, aunque siempre hay que tener cuidado con las lesiones musculares”, fueron las palabras del DT Gian Piero Gasperini sobre Muriel previo al partido contra el Inter de Milán por la más reciente jornada de la Serie A.

A ciencia cierta, no se ha conocido la lesión que padeció Muriel, pues en el Atalanta ha imperado el escepticismo sobre el tema. El pasado 8 de septiembre, mediante un comunicado de prensa, el club dio a conocer: “Las pruebas instrumentales a las que fue sometido Luis Fernando Muriel esta mañana, confirmaron una lesión muscular de no poca importancia. Los tiempos de recuperación no serán cortos”.

Nueve días después de ese primer diagnóstico, Gasperini sostuvo: “Muriel está mejorando, pero solo la semana que viene tendremos las ideas más claras sobre la posibilidad de una vuelta”, pero no contó, a ciencia cierta, qué es lo que padece.

En lo que va de temporada, Muriel solo ha tenido 130 minutos de juego y anotado un gol, en la primera fecha de la Serie A, enfrentando al Torino.

Aunque Atalanta no ha perdido en sus tres últimos partidos por el Calcio, extraña a Muriel dado que fue el máximo artillero del club la temporada pasada y el tercero en la liga italiana con 22 goles superado solamente por Cristiano Ronaldo (29) y Romelu Lukaku (24).

De retomar ritmo de competencia, Luis Fernando Muriel podría ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para las eliminatorias con la selección Colombia. REUTERS/Diego Vara

La Divina se ubica séptima en la liga local con 11 puntos 7 menos que el líder, Napoli, que ha sacado el arco en ceros sus últimos tres partidos gracias a la labor de David Ospina, a quien sus hinchas apodan Spiderman debido a sus habilidades arácnidas defendiendo el pórtico.

De retomar nivel de competencia, Muriel podría ser tenido en cuenta para los próximos partidos del combinado tricolor en las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, programados entre el 7 y el 14 de octubre, cuyos rivales a enfrentar son Uruguay, Brasil y Ecuador.

