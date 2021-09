Carlos Antonio Vélez sorprendido con Falcao: “esto no estaba en el cálculo de nadie, ni el más optimista” / ARCHIVO

Para nadie es un secreto que el delantero colombiano Radamel Falcao García tuvo un comienzo soñado con la camiseta del Rayo Vallecano en España, si bien su llegada fue totalmente inesperada puesto que se dio a último momento, sus grandes actuaciones lo tienen hoy en día como el jugador con el mejor promedio de gol de las grandes ligas europeas en lo que va de la temporada.

El cafetero ha anotado tres goles en tres partidos disputados y ha aportado para conseguir tres victorias en línea. El suceso del ‘Tigre’ en Vallecas fue inmediato. No necesitó ni diez minutos de adaptación y ya estaba marcando goles importantes que hacen crecer la ambición de su equipo. Su olfato goleador parece intacto luego de su paso por el Atlético de Madrid, club del que se marchó como un ídolo.

El samario convirtió tres tantos en solo 97 minutos de juego, lo que da un promedio de un gol cada 32 minutos, siendo el mejor de Europa si se tiene en cuenta las cinco ligas más importantes y los futbolistas que marcaron tres o más anotaciones.

El máximo goleador histórico de la Selección Colombia retornó a la Liga española el último día del mercado de pases, con el torneo ya comenzado, y aun así solo Karim Benzema, Vinícius Junior, Willian José y Mikel Oyarzabal tienen más goles que él. Ahora, si se tiene en cuenta solo el promedio de goles, el segundo es José, quien acumula un grito cada 48 minutos de juego.

Si se mira la Premier League de Inglaterra, solo tres futbolistas tienen un gol cada 90 minutos o menos: Dominic Calvert-Lewin (83), Michael Antonio (89) y Cristiano Ronaldo (90).

En la Serie A de Italia, el mejor es Nikola Kalinic, con una anotación cada 50 minutos. Por su parte, el máximo artillero del campeonato, Ciro Immobile, tiene una cada 85.

Erling Haaland es el mejor de la Bundesliga alemana en este rubro, aunque necesita el doble de minutos que Falcao para marcar: 64. El reconocido polaco Robert Lewandowski lo hace cada 69.

Y finalmente en la Ligue 1, de Francia, Dimitri Payet tiene un promedio de un tanto cada 90 minutos de juego y es el mejor de ese país.

Falcao García sumó su tercer gol con el Rayo Vallecano en tres partidos disputados. Foto: cortesía Rayo Vallecano

Esto por supuesto ha generado todo tipo de comentarios hacia el colombiano, pues hay quienes se muestran sorprendidos por lo mostrado en los últimos días ya que se pensaba que no estaba a su máximo nivel tras su polémico paso por el Galatasaray. Uno de ellos fue el reconocido periodista, Carlos Antonio Vélez, quien dijo que ni el cálculo más optimista apostaba por tres goles en sus tres primeros partidos con el Rayo.

“Lo de Falcao… está en un momento extrañamente brillante, esto no estaba en el cálculo de nadie, ni en el más optimista. No quiso estar en ligas pobres para estar en una liga competitiva, 3 goles en 100 minutos, eso no estaba en el presupuesto de nadie”, aseguró en su programa Palabras Mayores de Antena 2.

El comentarista también aprovechó para reconocer que el posible llamado del ‘Tigre’ Falcao a la Selección Colombia está justificado, pues su actual rendimiento es mucho mejor que el de otros delanteros cafeteros.

“Está vez su convocatoria a la ‘Tricolor’ está más que justificada. La anterior fue dudosa debido a que no estaba al 500 %, pero esta vez es distinta la situación”, agregó.

Finalmente, Vélez fue claro al mencionar que los problemas físicos que había tenido en el último tiempo hacían pensar que su nivel no sería el óptimo, sin embargo, ocurrió todo lo contrario y demostró tener ganas de revancha. “No lo garantizó ni él cuando se lo preguntaron en rueda de prensa. Falcao es consciente de la edad que tiene, las lesiones y los demás, yo creo que ni en los pensamientos de Falcao estaban estos goles”, concluyó el periodista.

PRÓXIMO PARTIDO DE FALCAO CON EL RAYO

Con el triunfo de este fin de semana el Rayo Vallecano llegó a trece puntos en la tabla y está parcialmente en puestos de posiciones europeas. Cádiz por su parte apenas suma seis unidades.

En la próxima fecha el equipo del delantero colombiano visitará a Osasuna, el juego será este sábado 2 de octubre desde las 7 a.m. (hora colombiana). Se espera que en los próximos días en la convocatoria de Reinaldo Rueda El Tigre sea llamado para los juegos de la Tricolor ante Uruguay, Brasil y Ecuador.

