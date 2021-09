Aerolínea colombiana le responde a Rigoberto Urán sobre su deseos de comprarse un avión: “no te gastes la platica”

Aerolínea colombiana le responde a Rigoberto Urán tras su deseo de comprarse un avión: “no te gastes la platica” / INSTAGRAM RIGOBERTO URÁN

Hace un par de días el ciclista colombiano Rigoberto Urán generó todo tipo de reacciones al publicar un video en sus redes sociales en donde afirmaba estar “viajando mucho” en el último tiempo, por esa razón decidió consultarles a sus seguidores sobre cuál avión le recomiendan para comprarse algún día, pues comentó lo agotador que ha sido para él viajar en los últimos días y, fiel a su estilo, aseguró que ha estado pensativo respecto a la compra de una aeronave.

“Mijitos, con esta viajadera tan brava estoy pensando en comprarme un avión. ¿Ustedes que dicen será que me gasto la platica?”, fue el mensaje central con el que Rigo puso a opinar a los internautas.

En su video, Urán les cuenta que desde siempre le ha tocado estar metido en el aeropuerto para poder cumplir con sus obligaciones y, al parecer, el tema lo tiene agotado, por lo que piensa en su propio medio de transporte para disfrutar sus últimos años como profesional.

“¡Hey! qué más pues mijitos ¿Bien o qué? Oigan, he estado lo más de pensativo estos días. Hombre, muchachos con ganas de comprarme mi avioncito para poder estar viajando más tranquilo, es que siempre me ha tocado viajar en estos días, hermano y vea yo por aquí en un aeropuerto…no… (suspira), ¿Ustedes que dicen? cuenten a ver”, preguntó Uran en su publicación.

El ‘Toro de Urrao’ aprovechó para hacer una comparación, de manera jocosa, con algunos cantantes de reggaetón o políticos que se dan al gusto de tener un avión dentro de sus adquisiciones, pues por ahora solo monta cicla y en algún momento quiere cambiar de medio de transporte.

“Yo sé que no cantamos reggaetón y tampoco (hacemos) pues política ni nada de eso; montamos en cicla, pero bueno...”, comentó.

Finalmente, Rigo se despidió con un mensaje en el que pidió la opinión de sus aficionados: “Acepto recomendaciones, muchachos. Ustedes que saben, ustedes que conocen, díganme a ver que me pueden recomendar”.

Ante esto han sido muchas las respuestas que ha recibido el antioqueño ya que algunos no dudaron en apoyar su deseo, pues consideraron que desde hace bastante tiempo ha venido trabajando por ello y no sería una mala idea para movilizarse en sus últimos años deportivos, mientras que otros le dejaron claro que no sería una buena inversión.

Sin embargo, una de las respuestas más curiosas se dio este lunes 27 de septiembre y llegó por parte de una empresa aeronáutica colombiana. A pesar de que la respuesta no fue la esperada, varios usuarios opinaron al respecto. El mensaje provino de una aerolínea colombiana de bajo costo la cual lo invitó a volar con ellos.

“Mijito, te proponemos un sueño: No te gastes toda la platica en un avión, mejor viaja con nosotros.”, se lee en el mensaje de la empresa publicado en Twitter e Instagram.

Por ahora no se conoce una respuesta por parte del corredor, pues acabó de terminar su participación en el Campeonato del Mundo disputado en Belgica. Cabe recordar que el experimentado ‘escarabajo’ se retiró de la competencia por razones aún desconocidas, sin embargo, se cree que la larga temporada y el cansancio acumulado serían los principales motivos.

Rigo continuará en territorio europeo de cara al final de temporada y se sabe que disputará algunas competencias en Italia como el Giro de Lombardía, carrera que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre.

